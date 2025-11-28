Türkiye IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) İngiltere'de düzenlenmekte olan 34. Genel Kurulu'nda yapılan seçimler ile IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra’da düzenlenmekte olan 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün (28 Kasım) gerçekleştirilen seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçilmiştir" denilen açıklamasında şunlara yer verildi: