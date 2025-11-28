Türkiye IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi

Türkiye IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) Konsey üyeliğinde yeniden seçildiğini duyurdu.

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) İngiltere'de düzenlenmekte olan 34. Genel Kurulu'nda yapılan seçimler ile IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.

yeni-proje-8.jpg

TÜRKİYE IMO KONSEYİ'NE YENİDEN SEÇİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra’da düzenlenmekte olan 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün (28 Kasım) gerçekleştirilen seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçilmiştir" denilen açıklamasında şunlara yer verildi:

  • "Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye’nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir.
  • Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

