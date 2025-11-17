Tüm Ankara gözünü ona çevirdi: CHP'li Akdoğan TRT'ye gidiyor!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya platform X hesabından 14 Kasım günü yaptığı açıklamasında, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım" açıklamasında bulundu.

Paylaşımın gündem olmasının ardından Akdoğan, yeni bir açıklama daha yapan Akdoğan, İletişim Başkanlığı'nın TRT Genel Müdürlüğü'ne konu ile ilgili soru yönelttiğini açıkladı.

"İSTER STÜDYOYA GELİN, İSTER EKRANDAN İZLEYİN"

Akdoğan, "Pazartesi günü 12.00’de TRT’ye çıkacağım ve her şeyi açık açık konuşacağız. TRT’nin Genel Müdür Yardımcısı, İletişim başkanlığı 'nedir bu' deyince, 'Aman efendim olur mu öyle şey' demişsiniz. Olur, olur… Yüzünüze konuşacağım. İster stüdyoya gelin, ister ekrandan izleyin" açıklamasında bulundu.

TRT'NİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPACAK

Akdoğan ayrıca Instagram hesabından "Utanmazlara neler söyleyelim" bağlığıyla bir paylaşım yaparak halktan öneri de aldı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün saat 12'de TRT Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapacağı ifade ediliyor.