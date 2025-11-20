Toplumun ruh halini gözler önüne seren şok anket! Tablo karanlık

GÜNDEMAR Araştırma’nın “Ekim 2025 Türkiye Gündemi” araştırması, hem Türkiye'nin yönüne hem de yargı, ekonomi ve ifade özgürlüğüne dair güçlü bir memnuniyetsizliği ortaya koydu. Her dört kişiden üçü, “Türkiye genel olarak kötüye gidiyor” ve “Yargı ve adalet sistemi kötüye gidiyor” görüşünü paylaşıyor.

GÜNDEMAR Araştırma’nın 20–26 Ekim 2025 tarihleri arasında yaptığı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 75’i “Türkiye kötüye gidiyor” görüşünde. Yalnızca yüzde 22’si iyiye gittiğini düşünüyor.

Bu oran parti seçmenlerine göre de şöyle:

AKP seçmeni: Yüzde 55 iyiye, yüzde 44 kötüye gidiyor diyor

MHP: Yüzde 32 iyiye, yüzde 65 kötüye

CHP: Yüzde 6 iyiye, yüzde 93 kötüye

İYİ Parti: Yüzde 11 iyiye, yüzde 78 kötüye

DEM Parti: Yüzde 8 iyiye, yüzde 81 kötüye

Diğer partiler: Yüzde 11 iyiye, yüzde 88 kötüye

YÜZDE 79 EKONOMİDEN MEMNUN DEĞİL

Araştırmaya göre “ekonomi kötüye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 79. “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 18’de kaldı.

Oy tercihlerine göre, ekonomiye gidişatan bakışta bir tek AKP seçmenini iyimsere yakın olduğu görüldü. Oy tercihlerine göre bakış şöyle:

AKP: Yüzde 50 iyiye, yüzde 49 kötüye

MHP: Yüzde 20 iyiye, yüzde 77 kötüye

CHP: Yüzde 5 iyiye, yüzde 92 kötüye

İYİ Parti: Yüzde 11 iyiye, yüzde 84 kötüye

DEM Parti: Yüzde 2 iyiye, yüzde 94 kötüye

Diğer partiler: Yüzde 10 iyiye, yüzde 89 kötüye

VATANDAŞ KONUŞTU "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KÖTÜYE GİDİYOR"

Araştırmaya katılımcıların yüzde 72’si, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kötüye gittiğini söylüyor. Yalnızca yüzde 25 bu alanda bir iyileşme gördüğünü belirtti.

İfade özgürlüğünün iyiye gittiğini düşünen tek seçmen kitlesine sahip parti AKP oldu. Seçmen bazında düşünceler şöyle:

AKP : Yüzde 61 iyiye, yüzde 36 kötüye

MHP: Yüzde 35 iyiye, yüzde 57 kötüye

CHP: Yüzde 7 iyiye, yüzde 90 kötüye

İYİ Parti: Yüzde 14 iyiye, yüzde 85 kötüye

DEM Parti: Yüzde 22 iyiye, yüzde 76 kötüye

Diğer partiler: Yüzde 10 iyiye, yüzde 89 kötüye

VATANDAŞIN YARGIYA GÜVENİ KALMADI

Toplumun yüzde 75’i, yargı ve adalet sisteminin kötüye gittiğini söylüyor. Sadece yüzde 22 iyiye gittiğini düşünüyor.

Mansur Yavaş'tan rekor fark! Erdoğan'a 20 puanlık soğuk duş

AKP seçmeni adalet sisteminin iyiye gittiğini düşündüğü görüldü. Parti bazında dağılım da şöyle:

AKP: Yüzde 55 iyiye, yüzde 43 kötüye

MHP: Yüzde 33 iyiye, yüzde 63 kötüye

CHP: Yüzde 5 iyiye, yüzde 93 kötüye

İYİ Parti: Yüzde 10 iyiye, yüzde 83 kötüye

DEM Parti: Yüzde 7 iyiye, yüzde 88 kötüye

Diğer partiler: Yüzde 13 iyiye, yüzde 82 kötüye

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: EKONOMİ

Katılımcılara göre Türkiye’nin en önemli sorunu hâlâ ekonomi olduğu görüldü. Sorunlar bazında öne çıkanlar şöyle:

Yüzde 41,5: Ekonomi, işsizlik ve enflasyon

Yüzde 16,5: Ahlaki yozlaşma

Yüzde 12,8: Hukuk, adalet ve yargı bağımsızlığı