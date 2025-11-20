Toplumun ruh halini gözler önüne seren şok anket! Tablo karanlık
GÜNDEMAR Araştırma’nın “Ekim 2025 Türkiye Gündemi” araştırması, hem Türkiye'nin yönüne hem de yargı, ekonomi ve ifade özgürlüğüne dair güçlü bir memnuniyetsizliği ortaya koydu. Her dört kişiden üçü, “Türkiye genel olarak kötüye gidiyor” ve “Yargı ve adalet sistemi kötüye gidiyor” görüşünü paylaşıyor.
GÜNDEMAR Araştırma’nın 20–26 Ekim 2025 tarihleri arasında yaptığı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 75’i “Türkiye kötüye gidiyor” görüşünde. Yalnızca yüzde 22’si iyiye gittiğini düşünüyor.
Bu oran parti seçmenlerine göre de şöyle:
AKP seçmeni: Yüzde 55 iyiye, yüzde 44 kötüye gidiyor diyor
MHP: Yüzde 32 iyiye, yüzde 65 kötüye
CHP: Yüzde 6 iyiye, yüzde 93 kötüye
İYİ Parti: Yüzde 11 iyiye, yüzde 78 kötüye
DEM Parti: Yüzde 8 iyiye, yüzde 81 kötüye
Diğer partiler: Yüzde 11 iyiye, yüzde 88 kötüye
YÜZDE 79 EKONOMİDEN MEMNUN DEĞİL
Araştırmaya göre “ekonomi kötüye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 79. “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 18’de kaldı.
Oy tercihlerine göre, ekonomiye gidişatan bakışta bir tek AKP seçmenini iyimsere yakın olduğu görüldü. Oy tercihlerine göre bakış şöyle:
AKP: Yüzde 50 iyiye, yüzde 49 kötüye
MHP: Yüzde 20 iyiye, yüzde 77 kötüye
CHP: Yüzde 5 iyiye, yüzde 92 kötüye
İYİ Parti: Yüzde 11 iyiye, yüzde 84 kötüye
DEM Parti: Yüzde 2 iyiye, yüzde 94 kötüye
Diğer partiler: Yüzde 10 iyiye, yüzde 89 kötüye
VATANDAŞ KONUŞTU "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KÖTÜYE GİDİYOR"
Araştırmaya katılımcıların yüzde 72’si, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kötüye gittiğini söylüyor. Yalnızca yüzde 25 bu alanda bir iyileşme gördüğünü belirtti.
İfade özgürlüğünün iyiye gittiğini düşünen tek seçmen kitlesine sahip parti AKP oldu. Seçmen bazında düşünceler şöyle:
AKP : Yüzde 61 iyiye, yüzde 36 kötüye
MHP: Yüzde 35 iyiye, yüzde 57 kötüye
CHP: Yüzde 7 iyiye, yüzde 90 kötüye
İYİ Parti: Yüzde 14 iyiye, yüzde 85 kötüye
DEM Parti: Yüzde 22 iyiye, yüzde 76 kötüye
Diğer partiler: Yüzde 10 iyiye, yüzde 89 kötüye
VATANDAŞIN YARGIYA GÜVENİ KALMADI
Toplumun yüzde 75’i, yargı ve adalet sisteminin kötüye gittiğini söylüyor. Sadece yüzde 22 iyiye gittiğini düşünüyor.
AKP seçmeni adalet sisteminin iyiye gittiğini düşündüğü görüldü. Parti bazında dağılım da şöyle:
AKP: Yüzde 55 iyiye, yüzde 43 kötüye
MHP: Yüzde 33 iyiye, yüzde 63 kötüye
CHP: Yüzde 5 iyiye, yüzde 93 kötüye
İYİ Parti: Yüzde 10 iyiye, yüzde 83 kötüye
DEM Parti: Yüzde 7 iyiye, yüzde 88 kötüye
Diğer partiler: Yüzde 13 iyiye, yüzde 82 kötüye
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: EKONOMİ
Katılımcılara göre Türkiye’nin en önemli sorunu hâlâ ekonomi olduğu görüldü. Sorunlar bazında öne çıkanlar şöyle:
Yüzde 41,5: Ekonomi, işsizlik ve enflasyon
Yüzde 16,5: Ahlaki yozlaşma
Yüzde 12,8: Hukuk, adalet ve yargı bağımsızlığı