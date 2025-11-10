TBMM'deki 10 Kasım töreninde tepki çeken görüntü: Tanal Anayasa'yı hatırlattı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlenen 10 Kasım törenlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı'na yer verilmemesine tepki gösterdi.

Tanal, bu durumun ihmal değil saygısızlık olduğunu belirtti.

TBMM'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri (10.11.2025)

"BU UTANCIN SORUMLUSU MECLİS BAŞKANIDIR"

"Bu utancın siyasi ve ahlaki sorumluluğu Meclis Başkanına aittir" diyen CHP'li Mahmut Tanal sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi:

"Bugün 10 Kasım ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümüdür Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında ne Atatürk posteri ne de binada asılı Türk Bayrağı bulunmaktadır. Bu durum bir ihmal değil Cumhuriyetimize ve kurucu değerlerimize yönelik bilinçli bir saygısızlıktır."