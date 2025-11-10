TBMM'deki 10 Kasım töreninde tepki çeken görüntü: Tanal Anayasa'yı hatırlattı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde TBMM'de tören düzenlendi. CHP'li Mahmut Tanal, Meclis bahçesinde düzenlenen tören esnasında Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asılmamasına tepki gösterdi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlenen 10 Kasım törenlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı'na yer verilmemesine tepki gösterdi.
Tanal, bu durumun ihmal değil saygısızlık olduğunu belirtti.
"BU UTANCIN SORUMLUSU MECLİS BAŞKANIDIR"
"Bu utancın siyasi ve ahlaki sorumluluğu Meclis Başkanına aittir" diyen CHP'li Mahmut Tanal sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi:
- "Bugün 10 Kasım ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümüdür Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında ne Atatürk posteri ne de binada asılı Türk Bayrağı bulunmaktadır. Bu durum bir ihmal değil Cumhuriyetimize ve kurucu değerlerimize yönelik bilinçli bir saygısızlıktır."
- "Gazi Meclis Atatürk’ün emanetidir ve o emanete sahip çıkmak en başta Meclis Başkanının görevidir 10 Kasım’da Atatürk’ün hatırasına gölge düşüren bu anlayış.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine ve Anayasamızın başlangıç hükümlerine aykırıdır.
- Bu utancın siyasi ve ahlaki sorumluluğu Meclis Başkanına aittir TBMM Başkanı derhal istifa etmelidir Milletin evi Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in sembollerini taşımaktan utanmamalıdır"