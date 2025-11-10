10 Kasım'da TRT'den büyük skandal! Horon tepip türkü söylediler

10 Kasım'da TRT'den büyük skandal! Horon tepip türkü söylediler
Yayınlanma:
Tüm ülkede matem havasının hakim olduğu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde TRT 1'de yayınlanan program tepki çekti. Hayata Gülümse adlı programda Alişan ve beraberindekilerin horon tepip türkü söylediği görüntülere tepki yağdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta büyük bir saygı ve hüzünle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı, hayat durdu ve tüm Türkiye Ata’sına olan minnetini gösterdi.

Ancak tüm yurtta matem havasının hakim olduğu 10 Kasım'da, devlet televizyonu TRT 1 ekranlarında yaşananlar büyük bir tepkiye neden oldu.

new-project-2025-11-10t170503-748.jpg

Atatürk'ün aziz hatırası alerji yaptı: Eski Baro Başkanı Atatürk'ü 'din' üzerinden hedef aldıAtatürk'ün aziz hatırası alerji yaptı: Eski Baro Başkanı Atatürk'ü 'din' üzerinden hedef aldı

CANLI YAYINDA KAHKAHALAR EŞLİĞİNDE HORON TEPTİLER

TRT 1’de canlı olarak yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" adlı programda, sunucu Alişan ve konuklarının kahkahalar eşliğinde eğlenerek horon teptiği ve türkü söylediği anlar kameralara yansıdı.

"Stüdyomuzda Rize rüzgarları" alt bandıyla verilen görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

ghfg.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

