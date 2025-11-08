TBMM'de büyük rezalet! Aziz Nesin istese bile bunu yazamazdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) engelli bireylerin sorunlarını ele almak üzere kurulan araştırma komisyonunun son toplantısında büyük bir skanda yaşandı.

İşitme engelli katılımcılar, işaret diliyle yaşadıkları sorunları anlatmaya başladı. Ancak milletvekilleri ne söylendiğini anlayamadı.

Bir süre sessizlik içinde devam eden sunum sırasında, bir milletvekilinin “Peki arkadaş ne diyor?” sorusu üzerine salonda işaret dili tercümanı olmadığı fark edildi.

AZİZ NESİN İSTESE BUNU BÖYLE YAZAMAZDI

Engelli bireylerin anlatımlarını kimsenin anlayamadığı anlaşıldı.

Nefes'in haberine göre, durumun ortaya çıkmasıyla birlikte komisyonun çalışmasına ara verildi. Eksikliği gidermek üzere toplantıya işaret dili tercümanı çağrıldı.

Vay ki ne vay! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çaresizmiş

Olay, engellilerin sorunlarının çözülmesi için kurulan bir komisyonda böylesine temel bir ihtiyacın bile göz ardı edilmesi Türkiye'de engelli haklarının nerede olduğunu ortaya koydu.