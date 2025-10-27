Tamer Karadağlı'nın harcamaları ortaya çıktı

"Ak teneke" lakabı ile anılmaya başlayan Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü olarak atandı. Bu atama, tiyatro camiasında liyakat tartışmalarına yol açtı. Bazı sanatçılar, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için belli bir tiyatro geçmişi gerekir” diyerek Karadağlı’nın bu göreve uygun olmadığını savundu.

Karadağlı’nın göreve geldikten sonra sarf ettiği, “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” sözleri ise kamuoyunda tartışmaları büyüttü. Erdal Beşikçioğlu, “Kurum gerileme dönemi yaşıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Erdoğan'dan Tamer Karadağlı talimatı! "Ak teneke" lakabı ile de gündeme gelmişti

Karadağlı dönemindeki atamalar ve ihale süreçleri Sayıştay raporlarına yansırken, 2024 yılı harcama kalemleri de dikkat çekti.

TEMSİL GİDERLERİ İKİ KAT ARTTI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün temsil ve tanıtma harcamaları, Karadağlı’nın göreve geldiği 2023 yılında 6 milyon 477 bin TL’ye ulaştı. Bu rakam, 2022 yılında 3 milyon 304 bin TL olarak kaydedilmişti.

Meclis koridorları Tamer Karadağlı'nın bu lakabını konuşuyor: Ak teneke

2024 yılına gelindiğinde ise temsil ve tanıtma gideri 13 milyon 354 bin TL’ye yükseldi. Bu artış, bir önceki yıla göre yüzde 115 olarak kayıtlara geçti.

1 MİLYONLUK HEDİYE ÜRÜN ALMIŞ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Kurumun hediye alımları da bütçeye yansıdı. 2024 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hediye amaçlı ürünlere 1 milyon 75 bin TL harcandı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ İDDİASI

Karadağlı, eski bir dizideki oyunculuğundan çok, kurum içi mobbing iddialarıyla konuşuluyor. Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan’ın da adı geçen iddialar, kulislerde sıradan olaylar olarak görülmüyor.

Nefes Gazetesi’nden Tarık Işık ve Mahmut Aydın’ın haberine göre, Karadağlı ve yardımcısı hakkındaki şikâyetlerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kadar ulaştığı belirtiliyor. Erdoğan’ın, iddiaların araştırılması yönünde talimat verdiği konuşulsa da, Karadağlı’nın görevden alınmasının kısa vadede beklenmediği ifade ediliyor.

NEDİR BU AK TENEKE LAKABI

Karadağlı’nın, kendisi hakkında söylenen “ak teneke” ifadesini Meclis kulislerinde espriyle karşıladığı, milletvekillerinin bu lakap üzerinden sık sık şaka yaptığı iddia ediliyor. Kurum içinde ise Karadağlı’nın bazı konuklarını ayaklarını masaya uzatarak karşıladığı ve “Ben büyük patronum” anlamına gelen “I’m the big boss” sözünü kullandığı öne sürülüyor.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda görevli, DT kadrosundan gelen 12 öğretim üyesinin ders verme izinleri yenilenmedi. Karadağlı’nın, bu isimlerin bazı CHP’li belediyelerle ilişki içinde olduğunu öne sürerek rektörlüğe gerekçe sunduğu ileri sürülüyor. Ancak kulislerde asıl gerekçenin, bu hocaların Karadağlı’ya “ak teneke” demeleri olduğu iddia ediliyor.

KENDİNİ DRACULA YAPTI

Karadağlı, başında bulunduğu DT’de sahnelenen “Dracula” oyununda başrol oynamıştı. Kendi yönettiği kurumda kendine başrol vermesi tepki toplamıştı.

Karadağlı’nın sağ kolu olarak bilinen Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, kurumun en prestijli ödülünü almıştı. Bu ödül de kurum içinde eleştirilere yol açmıştı.