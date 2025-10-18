Meclis koridorları Tamer Karadağlı'nın bu lakabını konuşuyor: Ak teneke

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın kamuoyunda gündem olan “Bana ‘ak teneke’ diyorlar.” ifadesi, Meclis kulislerinde yankılandığı öğrenildi.

Milletvekillerinin sık sık Karadağlı'nın bu lakabını hatırlatıp birbirlerine espriler ve şakalar yaptıkları öğrenildi.

Karadağlı'nın TBMM koridorlarında mizansen konusu olması nedeniyle de hakkında yeni anekdotlar paylaşılmaya başlandı.

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; Karadağlı, genel müdürlük görevine geldikten sonra bazı özel konuklarını makam odasında ayaklarını masaya uzatarak karşılıyor. Bu sırada İngilizce olarak “I’m the big boss” (Büyük patron benim) ifadesini kullandığı belirtiliyor.

Tamer Karadağlı'nın sekreterinin lüks hayatı: Uçakta doğum gününü kutladı

Karadağlı’nın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen çocuklarla yaptığı bir görüşmede, bir çocuğun “En beğendiğiniz oyuncu kim?” sorusuna “Tamer Karadağlı” şeklinde yanıt verdiği ifade ediliyor.

FİİLİ OLARAK YÖNETİCİ SÜKUN IŞITAN OLDU İDDİASI

Öte yandan Karadağlı’nın, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan için “Ben dışişlerinden, Sükun iç işlerinden sorumlu” dediği; kurumda fiilî yöneticilik görevini Işıtan’a devrettiği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

Tamer Karadağlı'ya makam koltuğu yetmedi bir de kendini başrol yaptı

AK TENEKE İDDİASI HACETTEPE İLE ORTAYA ÇIKTI

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde, Devlet Tiyatroları’ndan gelen ve uzun yıllardır ders veren 12 öğretim görevlisinin izinleri bu yıl yenilenmedi. Aralarında Sevgi Türkay, Tuncer Yiğci, Levent Şenbay, Eren Aysan gibi isimlerin yer aldığı bu hocalar görevlerine başlayamazken, iki öğretim görevlisi de durumu protesto ederek istifa etti. Öğrencilere ve akademisyenlere herhangi bir gerekçe sunulmadı. Yeni eğitim yılında tiyatro bölümünde sadece iki öğretim görevlisi kaldı. Bu kişilerden biri tiyatro geçmişi olmayan bir akademisyen.

Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi Murat Atak, derslerin boş geçtiğini, temel tiyatro derslerinin yapılamadığını, öğrencilerin mağdur olduğunu vurguladı. Atak’a göre bu müdahale sanatsal değil siyasî: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın rektörlükle yaptığı görüşmelerin ardından izinlerin verilmediği iddia ediliyor. Karadağlı’nın kendisine “ak teneke” dendiğini rektörlüğe ilettiği ve bazı hocaların CHP’li belediyelerle çalışmasını gerekçe gösterdiği öne sürüldü.

Ayrıca sınav süreçlerine de müdahale edildiği, rektörün bazı sonuçları geçersiz saydığı belirtildi. Atak, Karadağlı’nın daha önce Hacettepe’nin sınavlarını kazanamadığını, buna rağmen konservatuvara dışarıdan müdahale ettiğini söyledi. Öğrencilerse “belirsizlik ve hayal kırıklığı yaşadıklarını” dile getiriyor.