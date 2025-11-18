Tahliye edilen Emrah Gülsunar'dan ilk açıklama

Akademisyen Emrah Gülsunar, 11 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı bir anket nedeniyle yargılandığı davada dün (17 Kasım) hakim karşısına çıktı. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Gülsunar hakkında “basın yoluyla suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

Suçlamaya gerekçe gösterilen anketin, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin ardından yapılan tartışmalar çerçevesinde paylaşıldığını belirten Gülsunar, “Diktatöryel bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek – Meşrudur / Değildir” seçeneklerinin yer aldığı bir kamuoyu anketi yayınladığını söyledi.

Savunmasında, siyaset biliminin tüm dünyadaki rejimleri incelediğini ve paylaşımının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Mahkeme, 13 Ekim'de tutuklanan Gülsunar’ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen Gülsunar, ilk açıklamasını X hesabından yaptı.

Gülsunar şunları ifade etti: