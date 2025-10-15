Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı: Emrah Gülsunar cezaevinde yerde yatıyor

Sosyal medya hesabından yaptığı bir anket nedeniyle tutuklanan akademisyen yazar Emrah Gülsunar'ın ceazevinde yeterli yatak olmadığı için yerde yatmak zorunda kaldığı belirtildi.

Akdaemisyen yazar Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından yaptığı bir anket nedeniyle pazar akşamı evinden gözaltına alınmıştı.

Avukat Hasan Sınar sosyal medya hesabından,13 Ekim Pazartesi günü adliyeye sevk edilen Gülsunar'ın tutuklandığını duyurmuştu.

1760300943489-son-haber-muhabir-psd-84.jpg
Emrah Gülsunar

"TUTUKLU EMRAH GÜLSUNAR YETERLİ YATAK OLMADIĞINDAN YERDE YATMAK ZORUNDA"

Metris Cezaevi'ne gönderilen Emrah Gülsunar'ın kaldığı koğuşta yeterli yatak olmaması sebebiyle yerde yatmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Gülsunar'ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirten avukat Mehmet Can Seyhan, "Şu aşamada derhal kendisinin uygun bir yere nakli sağlanmalı" diyerek sosyal medya hesabından duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

  • "Metris Cezaevinde Siyaset Bilimci Akademisyen Emrah Gülsunar ile görüştüm. Kendisini hükümlü ve tutukluların birlikte kaldığı kalabalık bir koğuşa koymuşlar ve yeterli yatak olmadığından yerde yatmak zorunda. Şu aşamada derhal kendisinin uygun bir yere nakli sağlanmalı."
ekran-alintisi.jpg
Avukat Mehmet Can Seyhan'ın 15 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

