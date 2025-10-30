Süreç Komisyonu Tunç ve Fidan'ı dinleyecek

Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında TBMM'de kurulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" bugün bir kez daha toplanacak.

Toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dinlenecek.

Toplantı, basına kapalı yapılacak.