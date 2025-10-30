Süreç Komisyonu Tunç ve Fidan'ı dinleyecek
Yayınlanma:
Bugün toplanacak olan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı dinleyecek.
Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında TBMM'de kurulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" bugün bir kez daha toplanacak.
Toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dinlenecek.
Toplantı, basına kapalı yapılacak.
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?