Numan Kurtulmuş Kürtçe eleştirilerine yanıt verdi! "Önemli bir kapıyı açtım"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir’de katıldığı “Sivil Toplum Buluşması”nda İmralı Süreci hakkında konuştu.

Terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararını da hatırlatan ilişkin konuştu. Devletin tüm kurumlarının süreci dikkatle izlediğini belirten Kurtulmuş şöyle dedi:

“Süreci ciddi bir şekilde takip ediyor devletin kurumları, takip ediyor. Bir açıklama daha yapıldı. Ve en son bildiğiniz gibi dün artık örgütün Türkiye'den tamamen çekildiği, Türkiye ile ilişkin Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen sona erdirdiğini ifade eden bir açıklama geldi.”

"YASAL DÜZENLEMELERE GEÇİLECEKTİR"

Sürecin güvenlik ve istihbarat birimlerinin tespitleriyle yönlendirileceğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bunun önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'nin güvenlik birimleri, buna biz karar verecek değiliz. Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat birimleri hakikaten örgütün silah bıraktığını ve kendisini fesih sürecini sürdürdüğünü ya da sonlandırdığını tespit ve tescil ettikten sonra Türkiye'de terörle bu yeni dönemle ilgili terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir. Bu amaçla süreci yakinen takip etmek bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturuldu.”

TBMM’nin bu süreci halk adına izlemekle sorumlu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Meclis’te kurulan komisyona değindi:

“Güvenlik birimlerimiz süreci yönetirken, yürütürken Türkiye Büyük Millet Meclisi de sizin adınıza, milli irade adına bu sürecin devam etmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için mecliste bir komisyon kurdu. Mecliste görev yapan 11 siyasi partimizin hepsinin buraya katıldığını, bir parti dışında bütün partilerin komisyonda yer aldığını hepimiz biliyoruz.

Mecliste görev yapan 11 siyasi partimizin hepsinin buraya katıldığını, bir parti dışında bütün partilerin komisyonda yer aldığını hepimiz biliyoruz. 51 milletvekili arkadaşımız komisyon üyesi ve 16 toplantı yaptık. Çok yoğun bir mesaiyle toplumun farklı kesimlerinden, farklı siyasi kanaatlerden insanların bir araya gelerek en başta şehit yakınları ve gazilerimizle başladık.”

"BU BİR BİRLEŞME SÜRECİDİR"

Kurtulmuş, sürecin Türkiye'nin bütünleşmesi için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah bu süreç bundan sonra başarılı bir şekilde sonlandırılacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu bir bölünme, parçalanma meselesi değil. Bu bir ayrılık, gayrılık meselesi değil, tam tersine birleşme, bütünleşme, hep beraber daha güçlü Türkiye için el ele gönül gönüle verme sürecidir.”

"ARTIK RET İNKAR ASİMİLASYON GERİDE KALMIŞTIR"

Kurtulmuş, Türkiye’de halklar arasında bir savaş yaşanmadığını şu sözlerle vurguladı:

“ İftiharla ifade edebiliriz ki 50 yıllık bu terörle geçen süreçte Türkiye'de Türklerle Kürtler savaşmamıştır. Terör örgütü devlete karşı savaş ilan etmiştir. Bütün bu mücadele, 40 yıllık, 50 yıllık birikimde hiçbir Kürdün, hiçbir Türke karşı, hiçbir Türkün de hiçbir Kürde karşı yan gözle baktığı vaki olmamıştır. Bu halklar arasında bir savaş değil. Terör örgütünün devlete karşı bir ayaklanmasıydı.”

Terör örgütü devlete karşı savaş ilan etmiştir. Bütün bu mücadele, 40 yıllık, 50 yıllık birikimde hiçbir Kürdün, Şimdi terör örgütü diyor ki silahlarımızı bırakıyoruz. Biz artık Türkiye'de gelinen bu noktada savaşla, silahla vesaire değil tam tersi artık burada bizim birlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Niçin? Artık ret, inkar ve asimilasyon dönemi geride kalmıştır.”

Kimlikler üzerinden baskıların artık kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Yani bu ülkenin bir kısmını oluşturan Türkiye'de önemli bir toplumsal kesimi oluşturan Kürt kardeşlerimizin kimlikleri üzerindeki baskılar artık asla mevzu bahis olamaz. Herkes kendi kültürünü geliştirmek, kendi kimliğini olduğu gibi kabul etmek durumundadır. Bizler de farklı kimlikleri kabul etmek durumundayız. Ama şunun da altını çizmek isterim ki, farklı kimlikleri kabul etmek, farklı kimlikler üzerinden toplumu ayrıştırmak, bölüştürmek, ötekileştirmek değildir.”

"KÜRTÇE BEYİTLE ÖNEMLİ BİR KAPIYI AÇTIM"

Kurtulmuş, tartışma konusu olan Kürtçe konuşması hakkında şunları ifade etti:

"Ben Meclis Başkanı olarak geçen hafta Diyarbakır Üniversitesi'ndeki konuşmamı bitirirken Kürtçe bir beyitle bitirdim. Bir olalım, beraber olalım. El ele, gönül gönüle barış olsun, kardeşlik olsun manasına gelen sözlerdi. Bunu söylemek, Meclis Başkanı olarak söylemenin önemli bir kapıyı açtığını düşünüyorum.”

İsmail Saymaz: Umut Hakkı'ndan yararlanacağı umulan 540 civarında PKK'lı var

Ana dilin siyasal ayrışma konusu yapılmasına karşı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

“Ama hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili ana sütü kadar helaldir. Herkes kendi anasının. Benim annem Türk. Öyle olduğu için Türkçe biliyorum. Bir başkasının annesi başka etnik bir kökendense o da annesinin diliyle dilediği gibi konuşsun.

Çünkü bu bizim kültürümüzün, inancımızın bir gereğidir. Kur'an'dan bir ayettir. Yerin ve göğün yaratılması. Allah bize o kadar büyük bir örnek veriyor ki yerin ve göğün yaratılması dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması Allah'ın varlığının, birliğinin işaretlerindendir. Biz bu anlamda ana dilleri kendi aramızda bir ayrışma, kültürel farklılık ortaya koyma, ötekileştirme için değil ilahi rahmetin bir görüntüsü olarak kabul ederiz. Kimsenin de bunun üzerinden bir ayrıştırma yapmasını doğru bulmaz, buna müsaade etmeyiz.”

Kurtulmuş, terörün sona ermesinin sadece Türkiye için değil bölge için de dönüştürücü bir etkisi olacağını söyledi: