DEM Parti'den Fener Rum Patriği'ne ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin MYK üyeleri, il eşbaşkanı ve milletvekillerinden oluşan bir heyetle birlikte Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, MYK üyelerimiz, il eşbaşkanımız ve milletvekillerimizden oluşan bir heyet, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti. Nazik ev sahipliği için Patrik Bartholomeos’a teşekkür ederiz. Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci, halklar ve… pic.twitter.com/JT11V4d4yO

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ziyarette süreç, halklar ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve Ortadoğu'da kalıcı barışın inşası başlıkları ele alındı.

Açıklamada, görüşmede bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, ortak yaşamın güçlendirilmesi ve halklar arasında karşılıklı saygı ve dayanışmanın geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

DEM Parti Genel Merkezi hesabının yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci, halklar ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve Ortadoğu’da kalıcı barışın inşası başlıkları etraflıca ele alındı. Bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, ortak yaşamın güçlendirilmesi ve halklar arasında karşılıklı saygı ve dayanışmanın geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldı.

DEM Parti olarak, farklı inanç ve halkların eşit, özgür ve bir arada yaşayabildiği demokratik bir toplum hedefimizi her zeminde savunmaya devam ediyor; barışın diliyle kurulan her diyaloğu değerli buluyoruz."