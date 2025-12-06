DEM Parti'den Fener Rum Patriği'ne ziyaret

DEM Parti'den Fener Rum Patriği'ne ziyaret
Yayınlanma:
DEM Parti heyeti, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Ziyarette, barış süreci, halklar arası diyalog ve Orta Doğu'da kalıcı barışın inşası konuları ele alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin MYK üyeleri, il eşbaşkanı ve milletvekillerinden oluşan bir heyetle birlikte Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

SÜREÇ GÖRÜŞÜLDÜ

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ziyarette süreç, halklar ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve Ortadoğu'da kalıcı barışın inşası başlıkları ele alındı.

Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret ettiPapa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti

"ORTAK YAŞAM GÜÇLENDİRİLMELİ"

Açıklamada, görüşmede bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, ortak yaşamın güçlendirilmesi ve halklar arasında karşılıklı saygı ve dayanışmanın geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

Fener Rum Patrikhanesi'nin 'ekümeniklik' iddiasına Türk Ortodoks Topluluğu'ndan tepkiFener Rum Patrikhanesi'nin 'ekümeniklik' iddiasına Türk Ortodoks Topluluğu'ndan tepki

BAKIRHAN DA KATILDI

DEM Parti Genel Merkezi hesabının yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, MYK üyelerimiz, il eşbaşkanımız ve milletvekillerimizden oluşan bir heyet, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti. Nazik ev sahipliği için Patrik Bartholomeos’a teşekkür ederiz.

Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci, halklar ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve Ortadoğu’da kalıcı barışın inşası başlıkları etraflıca ele alındı. Bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, ortak yaşamın güçlendirilmesi ve halklar arasında karşılıklı saygı ve dayanışmanın geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldı.

DEM Parti olarak, farklı inanç ve halkların eşit, özgür ve bir arada yaşayabildiği demokratik bir toplum hedefimizi her zeminde savunmaya devam ediyor; barışın diliyle kurulan her diyaloğu değerli buluyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
Siyaset
Skandallarıyla gündemden düşmeyen ESK Başkanı iddialara yanıt verdi
Skandallarıyla gündemden düşmeyen ESK Başkanı iddialara yanıt verdi
Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti
Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti