Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti
Türkiye'ye gelişinin dördüncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere kaldığı St. Esprit Katedrali'nden saat 09.15 sıralarında hareket etti.
Saat 09.20’de Patriklik Kilisesi'ne gelen Papa kendisini bekleyen din adamları ve yoğun güvenlik önlemleri arasında içeri girdi. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Papa 14. Leo ayinin ardından saat 10.00 sıralarında Kumkapı'dan ayrıldı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde anma yortusuna katıldı.
Papa 14. Leo, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.
Kaynak:AA