İmamoğlu: Türkiye bu tabloya seyirci kalmamalı
Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail’in Filistin'de yürüttüğü işgal ve katliamlara karşı çağrıda bulundu. "Türkiye bu tabloya seyirci kalmamalı" diyen İmamoğlu, Gazze'de sivillerin korunmasını hedefleyen gerçek bir barış sürecine ihtyaç olduğunu vurguladı.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Gazze'deki insanlık dramında ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, İsrail’in Gazze’de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıların, insanlığın ortak vicdanını yaralamaya devam etiğini belirtti.

"TÜRKİYE DİPLOMATİK AĞIRLIĞINI KARARLILIKLA SEFERBER ETMELİDİR"

Bölgede ilan edilen ateşkese rağmen Filistin halkının acısını yok sayan, Gazze’yi bir “gayrimenkul projesi” gibi gören zihniyetin, ne barış ürettiğini ne de umut verdiğini vurgulayan İmamoğlu, "İki devletli çözümün ve buna giden her türlü diplomatik zeminin reddedildiği bu tabloda kazanan yok; kaybeden Filistin halkı ve bölgenin geleceğidir. Türkiye bu tabloya seyirci kalmamalıdır. Diplomatik ağırlığını, kalıcı ve adil bir barışın tesisi için kararlılıkla seferber etmelidir" dedi.

"ADALET VE GERÇEK BİR SİYASİ İRADE OLMADAN, BARIŞ SADECE SÖZDE KALIR"

İmamoğlu, açıklamasının devamında Filistin'de iki devletli bir çözümün önemine vurgu yaparak, "Gazze’nin ihtiyacı, yaptırımı olmayan, uygulanmayan ateşkes gibi geçici çözümler değil; şiddetin sona ermesini, sivillerin korunmasını hedefleyen gerçek bir barış sürecidir. Bu süreç, Filistin halkının güvenliğini, onurunu ve temel yaşam haklarını merkeze almalıdır. Gazze’nin geleceği, Filistinlilerin iradesi, uluslararası hukuk ve insani sorumluluk temelinde şekillenmelidir. Adalet ve gerçek bir siyasi irade olmadan, barış sadece sözde kalır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

