Papa 14. Leo baba Minguzzi ile buluştu

Papa 14. Leo'nun İstanbul programının son gününde gerçekleşen bu görüşme, günün erken saatlerinde Saint Esprit Katedrali Misafirhanesi'nde yapıldı. Kadıköy'de bir bit pazarında yaşanan elim olay sonrası hayatını kaybeden Mattia Ahmet'in babası Andrea Minguzzi, bu görüşme için iki hafta önce Papa'ya bir mektup yazdığını açıkladı.

"BUGÜN AĞLADIM AMA MUTLULUKTAN..."

Görüşmenin ardından duygusal anlar yaşayan ve basına açıklamalarda bulunan Andrea Minguzzi, gözyaşlarını tutamayarak şunları söyledi:

"Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Mattia Ahmet için geldim. Ahmet bunu da yaptı, Papa ile beni Ahmet görüştürdü. Bugün, Türkiye ziyareti kapsamında Papa hazretleriyle bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden oğlumuz Mattia Ahmet'i ve ailemizi kutsamasını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir."

"KARDEŞLİK MİSYONU İÇİN DUA ETMELERİNİ RİCA ETTİM"

Baba Minguzzi, Papa ile yaptığı görüşmede sadece dua istemediğini, aynı zamanda yürüttükleri misyonun önemini de anlattığını vurguladı. Minguzzi, Papa'ya hitaben yaptığı konuşmanın detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Ayrıca, yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim."

Minguzzi ailesinin avukatı engel oldu: Marka yapacaklardı!

"TEK İSTEĞİMİZ MANEVİ DESTEKTİ"

Hayatının en büyük hayallerinden birinin gerçekleştiğini belirten Andrea Minguzzi, Papa'ya sunduğu mektubun ve aldığı karşılığın önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Beni kabul edip, huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu konuşmayı hazırladı. Çünkü gerçekten benim için çok önemli bir şey. İki hafta önce ben mektup yazmıştım. O, bugün bizi kabul etti. Bizim barış ve kardeşlik misyonumuz için kendisinden destek istedim. O da dua ediyor. Bizim için en güzel şey bu olabilir. Ondan başka bir şey istemedim."