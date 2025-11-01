Minguzzi ailesinin avukatı engel oldu: Marka yapacaklardı!
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), “Minguzzi” adıyla yapılan marka başvurusunu reddetti. Kurum, başvurunun “diğer fikri haklar veya kişi hakları” ile “kötü niyet” gerekçeleri kapsamında uygun bulunmadığını açıkladı.
AA'nın haberine göre, 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin soyadı için 11 Nisan 2025’te bir kişi tarafından marka başvurusu yapıldı.
Başvuru, deri ve tekstil ürünlerinden çevrim içi pazaryeri hizmetlerine kadar çok sayıda alanı kapsıyordu.
AİLEDEN İTİRAZ GELDİ
Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’nin vekili, söz konusu başvuruya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında “eskiye dayalı kullanım”, “diğer fikri haklar veya kişi hakları” ve “kötü niyet” gerekçeleriyle itiraz etti.
TÜRKPATENT, yapılan incelemenin ardından itirazı iki gerekçeyle kabul etti:
Diğer fikri haklar veya kişi haklarının ihlali
Başvuruda kötü niyet unsuru bulunması
Bu kapsamda, “Minguzzi” adına yapılan marka başvurusu tüm mal ve hizmet sınıfları için reddedildi.
MARKA BAŞVURUSUNUN KAPSAMI GENİŞTİ
Red kararı verilen marka başvurusunda şu ürün ve hizmetler yer alıyordu:
İşlenmiş veya işlenmemiş deriler, yapay deriler, köseleler
Penye, kumaş, pamuk, keten, yün, triko, kot gibi malzemeden iç ve dış giysiler
Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması hizmetleri
Çevrim içi pazaryeri (e-ticaret platformları, sosyal medya ağları) sağlama
İnternet üzerinden reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri
Açık artırmaların düzenlenmesi
Perakende ve toptan satış mağazacılığı hizmetleri
TÜRKPATENT’in bu kararıyla, “Minguzzi” isminin tesciline yönelik girişim tamamen durdurulmuş oldu.