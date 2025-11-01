Minguzzi ailesinin avukatı engel oldu: Marka yapacaklardı!

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), “Minguzzi” adıyla yapılan marka başvurusunu reddetti. Kurum, başvurunun “diğer fikri haklar veya kişi hakları” ile “kötü niyet” gerekçeleri kapsamında uygun bulunmadığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin soyadı için 11 Nisan 2025’te bir kişi tarafından marka başvurusu yapıldı.

Başvuru, deri ve tekstil ürünlerinden çevrim içi pazaryeri hizmetlerine kadar çok sayıda alanı kapsıyordu.

AİLEDEN İTİRAZ GELDİ

Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’nin vekili, söz konusu başvuruya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında “eskiye dayalı kullanım”, “diğer fikri haklar veya kişi hakları” ve “kötü niyet” gerekçeleriyle itiraz etti.

TÜRKPATENT, yapılan incelemenin ardından itirazı iki gerekçeyle kabul etti:

Diğer fikri haklar veya kişi haklarının ihlali

Başvuruda kötü niyet unsuru bulunması

Bu kapsamda, “Minguzzi” adına yapılan marka başvurusu tüm mal ve hizmet sınıfları için reddedildi.

MARKA BAŞVURUSUNUN KAPSAMI GENİŞTİ

Red kararı verilen marka başvurusunda şu ürün ve hizmetler yer alıyordu:

İşlenmiş veya işlenmemiş deriler, yapay deriler, köseleler

Penye, kumaş, pamuk, keten, yün, triko, kot gibi malzemeden iç ve dış giysiler

Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması hizmetleri

Çevrim içi pazaryeri (e-ticaret platformları, sosyal medya ağları) sağlama

İnternet üzerinden reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri

Açık artırmaların düzenlenmesi

Perakende ve toptan satış mağazacılığı hizmetleri

TÜRKPATENT’in bu kararıyla, “Minguzzi” isminin tesciline yönelik girişim tamamen durdurulmuş oldu.