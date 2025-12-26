Bakanlık Sedat Peker'in ifşa ettiği otelin ÇED sürecini iptal etti

Bodrum Paramount Hotel suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de aranıyor, Amerika’da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor” sözleriyle gündeme gelmiş sık sık el değiştirirken ÇED kararlarına takılarak mühürlenmişti.

"Çökme" iddialarında adı geçen Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

19 Ekim 2025'te Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAKANLIK SEDAT PEKER'İN İFŞA ETTİĞİ OTELİN ÇED SÜRECİNİ İPTAL ETTİ

2014 yılında Golden Savoy ismiyle hizmete giren ve mimarisiyle dikkat çeken otelin adı ve işletmecisi yıllar içinde birçok kez değişti.

13 Mayıs 2017 tarihinde ise Hollywood yıldızı Nicole Kidman’ın açılışını yaptığı THE BODRUM by Paramount Hotels & Resorts Oteli, Golden Savoy, Jumeirah, Paramount ve Be Premium isimleriyle faaliyet gösterdi. Otel son olarak 2025 yılında “The Plaza Bodrum” adıyla turizme kapılarını açmıştı.

Otel Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yakalanmasının ardından 2023 yılında Şaban Kayıkçı’ya geçmişti. Daha sonra ise mühürlenmişti. Peker ‘çökülen otel’de gazeteci, siyasiler ve bazı devlet görevlilerin ağırlandığını öne sürmüştü. Kararın ardından gecelik fiyatları 1.000 – 30 bin avro arasında değişen otel mühürlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 49 yıllığına tahsisli yaklaşık 101 dönümlük alanda bulunan tesisin geleceği merak edilirken, yeni işletmeci Unico Sigorta A.Ş. Mart ayında yeniden ÇED süreci başlattı. Hazırlanan plan doğrultusunda 315’e çıkarılan oda sayısının 243’e düşürülmesi, yapı kayıt belgesi iptal edilen otopark ve iskelelerin kaldırılması, sahildeki 19 adet “Maldiv ünitesi” olarak bilinen locaların sökülmesi öngörüldü.

Bakanlık, ÇED süreci kapsamında eksikliklerin 6 ay içinde tamamlanmasını istedi. Ancak sürenin dolmasına rağmen gerekli düzenlemeler yapılmayınca, ÇED süreci Bakanlık tarafından iptal edildi.