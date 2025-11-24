Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu tahliye edildi.

Ekşioğlu ve Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) yönelik 'çökme' iddasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

19 Ekim 2025'te Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PARAMOUNT OTEL SORUŞTURMASI

Şüphelilerin, 2019 yılından itibaren Ufuk Turizm İşletmeleri A.Ş. adlı şirketin acze düşmesini fırsat bilerek, şirketi borçlandırdıkları, faiz karşılığı borç verdikleri ve otelin üst hakkını devralarak usulsüz kazanç elde ettikleri soruşturma dosyasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında otelin yer aldığı Muğla’nın Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi’ndeki 111 Ada 1 parsel üzerinde bulunan mülk ile şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca, şirkete TMSF kayyumu atanması kararı verildi.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İddiayı gündeme suç örgütü lideri Sedat Peker getirmişti. Otel'e çöküldüğünü iddia eden Peker, "Bodrum’da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de aranıyor, Amerika’da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor” demişti.