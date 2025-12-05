Skandallarıyla gündemden düşmeyen ESK Başkanı iddialara yanıt verdi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın kendi şirketinden kuruma et ihracatı yaptığını ortaya çıkartan CHP'li Erhan Adem olayla ilgili belgeyi ortaya çıkartmıştı.

Adem'in ticarete dair paylaştığı belgelerle ilgili Taylan'dan açıklama geldi.

CHP'Lİ ADEM BELEGESİYLE PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından Taylan'ın Macaristan'daki şirketinden genel müdürlüğünü yaptığı kuruma et ithalatı yaptığını belgesiyle ortaya çıkardı.

"Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da bir şirkete ortak olduğunu ilk kez biz ortaya çıkarmıştık. Taylan da bu ortaklığı kabul etmiş ama ‘Türkiye’ye hiçbir ithalat yapmadım’ diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemişti. Tarım Bakanı da mecliste aynı yalanı savunmuştu" diyen Adem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Et ve Süt Kurumu ile Mücahit Taylan’ın ortağı olduğu yabancı şirket arasında 2.000 baş sığır ithalatı için imzalanmış resmî sözleşme. Ve bu sözleşmede satıcı firma adına Mücahit Taylan’ın imzası var. Evet, yanlış duymadınız: Kurumun başındaki adam, kendi kurumuyla ticaret yapan şirketin ortağı ve imza yetkilisi.

Bu, sıradan bir skandal değil. Bu, devlet görevini şahsi çıkara dönüştürmek, kamu kaynaklarını peşkeş çekmektir. Bu, milletin alın terine ihanettir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Bu yağma düzenini daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Tarım Bakanı neyi saklıyor? Genel Müdür hâlâ neden o koltukta? Bu kirli düzenin üzerini kimse örtemez. Belgeler masada, imzalar ortada, gerçek apaçık. Biz milletimizin hakkını korumaya devam edeceğiz."

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan

CHP'li Adem 'işte belgesi' dedi: ESK'deki usulsüzlüğü böyle açıkladı

TAYLAN'DA İDDİALARA YANIT

Taylan ise Adem'in paylaştığı belgelerin tarihine dikkat çekerek, "Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir" ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın iddialara ilişkin açıklaması şu şekilde: