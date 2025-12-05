Skandallarıyla gündemden düşmeyen ESK Başkanı iddialara yanıt verdi

Skandallarıyla gündemden düşmeyen ESK Başkanı iddialara yanıt verdi
Yayınlanma:
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın kendi şirketinden kuruma et ihracatı yaptığını ortaya çıkartan CHP'li Erhan Adem olayla ilgili belgeyi ortaya çıkartmıştı.

Adem'in ticarete dair paylaştığı belgelerle ilgili Taylan'dan açıklama geldi.

CHP'Lİ ADEM BELEGESİYLE PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından Taylan'ın Macaristan'daki şirketinden genel müdürlüğünü yaptığı kuruma et ithalatı yaptığını belgesiyle ortaya çıkardı.

yeni-proje-32.jpg

"Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da bir şirkete ortak olduğunu ilk kez biz ortaya çıkarmıştık. Taylan da bu ortaklığı kabul etmiş ama ‘Türkiye’ye hiçbir ithalat yapmadım’ diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemişti. Tarım Bakanı da mecliste aynı yalanı savunmuştu" diyen Adem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Et ve Süt Kurumu ile Mücahit Taylan’ın ortağı olduğu yabancı şirket arasında 2.000 baş sığır ithalatı için imzalanmış resmî sözleşme. Ve bu sözleşmede satıcı firma adına Mücahit Taylan’ın imzası var. Evet, yanlış duymadınız: Kurumun başındaki adam, kendi kurumuyla ticaret yapan şirketin ortağı ve imza yetkilisi.
  • Bu, sıradan bir skandal değil. Bu, devlet görevini şahsi çıkara dönüştürmek, kamu kaynaklarını peşkeş çekmektir. Bu, milletin alın terine ihanettir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Bu yağma düzenini daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Tarım Bakanı neyi saklıyor? Genel Müdür hâlâ neden o koltukta? Bu kirli düzenin üzerini kimse örtemez. Belgeler masada, imzalar ortada, gerçek apaçık. Biz milletimizin hakkını korumaya devam edeceğiz."
mt.jpg
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan

CHP'li Adem 'işte belgesi' dedi: ESK'deki usulsüzlüğü böyle açıkladıCHP'li Adem 'işte belgesi' dedi: ESK'deki usulsüzlüğü böyle açıkladı

TAYLAN'DA İDDİALARA YANIT

Taylan ise Adem'in paylaştığı belgelerin tarihine dikkat çekerek, "Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir" ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın iddialara ilişkin açıklaması şu şekilde:

  • "Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca ASLA iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür.
  • Sektörün de içinden gelen biri olarak; sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandım/kullanacağım.
  • Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu ASILSIZ İDDİALAR için gerekli hukuki süreci, bu açıklama dahil başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım! Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
Siyaset
Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti
Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti
Atatürk'ün inkılap mücadelesini heykelleştirmişti: İYİ Parti ihraç talebiyle disipline sevk etti
Atatürk'ün inkılap mücadelesini heykelleştirmişti: İYİ Parti ihraç talebiyle disipline sevk etti