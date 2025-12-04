Süreç için AKP'den ilk somut yasal düzenleme önerisi! "PKK'lılara eve dönüş ve 5 yıl adli takip"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19. kez toplandı.

Bugünkü toplantıda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin geçen hafta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez toplanmış olması.

Öcalan tutanakları için karar verilecek! Süreç komisyonu toplandı

CHP İmralı Süreci raporunu tamamladı

AKP'Lİ ŞEN: RAPORDA EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMESİ DE YER ALACAK

Komisyonda, Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin üyelere bilgi verileceği belirtildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AKP'nin komisyona sunacağı raporda, terör örgütü PKK mensuplarının eve dönüş yasasıyla ilgili düzenlemelerin de olacağını söyledi.

AKP'nin hazırlığını yaptığı düzenlemede suça karışmış ve suça karışmamış ayrımı yapılacağı belirtildi. Düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli takip şartı da aranacak.

Düzenlemede incitmeyecek ceza indirimleri de önerilecek. Düzenlemenin ayrıntıları hakkında konuşan Şen "Terör faaliyetlerine bulaşmış kişilerin, Türkiye’de bulunmaları halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Örgütün kendini fesh etmesi sebebiyle ve silahlarını teslim etmesi nedeniyle kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.