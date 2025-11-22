Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye İmamoğlu daveti!
Yayınlanma:
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı Adası ziyareti eleştirilerine "Silivri'ye gitmekten bir fark yok" açıklamasına yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Zonguldak'taki mitingi öncesi Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel'e bir gazeteci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir.” sözlerini sordu.
Özel, MHP Lideri Bahçeli'ye Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi için çağrıda bulundu.
Son Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a soruşturma iznine tepki! "İtibar suikastı"
Özel şunları ifade etti:
- "İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi, o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız. Ekrem Başkan Sayın Bahçeli ve üç arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan...
- Ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını, nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet etmek olduğunu, 4.000 sayfalık iddianamenin içindeki bütün somutları da özetleyerek bunların birer iftira olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatır.
- Sayın Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum. Olumlu görüyorum bu yaklaşımı."
Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!