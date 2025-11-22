Son Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a soruşturma iznine tepki! "İtibar suikastı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingini bu hafta Zonguldak'ta gerçekleştirecek.

Özel, Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine Zonguldak’tan tepki gösterdi. Özel, süreci şöyle değerlendirdi:

“Türkiye'nin yüzde 65'ine hizmet etmemiz için millet tarafından görevlendirildiğimiz bir sürecin içindeki bir hazımsızlıkla ve bunun üzerine ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden endişe eden birisinin hedef göstermesiyle başlayan bir sürecin içindeyiz. Bu 19 Mart'ta sivil darbe süreci olarak geleceğin iktidarına, geleceğin Cumhurbaşkanına yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değil bu.”

"İMAMOĞLU'NA YAPILAN AYNI İTİBAR SUİKASTINI YAVAŞ'A YAPMAK İSTİYORLAR"

Özel, CHP’li belediye başkanlarına yönelik sistematik bir kampanya yürütüldüğünü belirtti:

“Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, hiçbir partide olmayan Yargı Kolları Başkanlığı diye bir kol kuran birinden muhatabız ve bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastini gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar.”

Özel, daha önce yapılan denetimlerde Yavaş’a yönelik bir suç unsurunun bulunmadığını hatırlattı:

“Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanından ilgili özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar.”

Özel, soruşturma kararının siyasi olduğunu savundu:

“Maksat buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Sayın Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir. Hiç eğip bükmeyelim yani.”

Özgür Özel, iktidarın yeni hedefinin Mansur Yavaş olduğunu söyledi. Özel şunları ifade etti:

“Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de, Mansur Bey de gittik kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2400 yıl ceza istiyorlar. Kendilerince Ekrem İmamoğlu'nu hallettik. Şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adayı kim var? En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor.”

“Mansur Yavaş'tan yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net olarak görüyoruz.”

Özel, CHP'li belediyelere yöneltilen ithamların seçim hesaplarıyla yapıldığını belirtti:

“Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yolsuzlukla, usulsüzlükle itham eden kim varsa aslında milletin önünde iftiracı olduğunu ve esas korktuğunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu millet biliyor artık.”

Özel, CHP’nin usulsüzlüğe göz yummadığını da vurguladı. Özel şöyle konuştu:

“Örneğin Antalya'da ya da Bodrum'da gerçekten siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüğümüzde zaten o gün, ilk gün parti ile ilişkilerini kesiyoruz. Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız.”

Özel, Yavaş’a Ankapark üzerinden yöneltilen soruları da eleştirdi. Özel, şunları dile getirdi:

“Ayrıca Mansur Bey'e Ankapark'la ilgili sorular sormuşlar. Ya Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark'a. Dinozorlara, minozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Ona soru soran yok. Bu böyle ortalıkta gezecek o tapını durduran, orayı Ankaralının hizmetine sunan ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş'a Ankapark soruyorlar. Yani hakikaten biraz utanmak lazım, başka bir şey demiyorum.”

Özgür Özel, yürütmenin durdurulması kararı beklentisini de şöyle dile getirdi. Özel Danıştay'ı işaret edip şunu dedi: