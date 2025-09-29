Son Dakika | Özgür Çelik mazbatasını aldı
Tartışmalı bir mahkeme kararı ile Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.
CHP İstanbul delegeleri de kayyum karşı olağanüstü kongre kararı aldı. 24 Eylül'deki kongre engellenmeye çalışsa da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kongrenin yapılmasını hükmetti.
Kongrede Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Özgür Çelik, bugün (29 Eylül) Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelip mazbatasını aldı.
Hukukçular, Çelik'in yeniden seçilmesi ile birlikte kayyum Gürsel Tekin'in artık görevi bırakması gerektiğini, herhangi bir hukuki dayanın da kalmadığını belirtiyor.
Öte yandan kayyum Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki binasına beş bin polis eşliğinde girmişti.
Kayyum Gürsel Tekin: Bütün genel başkanlarımı özledim
Bina CHP'liler biber gazlı polis müdahalesine maruz kalırken Tekin'in rahat tavırları dikkat çekmişti. Tekin, her katı çıkarken polis de ona yolu açmıştı.
TEKİN HER YERE ÇELENK GÖNDERİYOR
İstanbul'da CHP'nin seçilmiş delegelerinin oyu ile Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçilse de tartışmalı mahkeme kararı ile gelen Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanı sıfatı ile 'çelenk' gönderdiği öğrenildi.
Özgür Çelik, iki kere seçilip başkan olsa da Gürsel Tekin hala yerinden ayrılmadı.
Kayyum Gürsel Tekin'in ne yapacağı merak konusu oldu.
MAZBATAYI ALINCA AÇIKLAMA YAPTI
Özgür Çelik, mazbatasını aldıktan sonra şu açıklamayı yaptı:
- Bu mazbata Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut göstergesidir.
- 2 Eylül'de bir karar alındı. 2 Eylül günü alınan karar hem Borsada çok ciddi dalgalanmalara sebep oldu. Hem de Türkiye ekonomisine çok ağır bedelleri oldu. 10 gün boyunca devam eden süreçte Merkez Bankası milyarlarca dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Hem ülke ekonomisine olan etkilerinden dolayı hem de günlerdir ve haftalardır seçim kurullarını, mahkemeleri bu konuda tartıştıran, bu konuda Türkiye'nin gündemini anlamsız yere meşgul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz.
- Yarın ve çarşamba günü İstanbul'da son 3 ilçede ilçe kongre süreçleri tamamlanmış olacak ve Ekim ayı içerisinde zaten olağan bir İstanbul kongresini gerçekleştireceğiz
- Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut bir iktidara teslim olmuş bir avuç insan vardır.
- Buradan buradan ilçe başkanlarımızla ve yöneticilerimizle birlikte Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma ofisine geçiyoruz.
- Sarıyer'deki bina Genel Başkanlık çalışma ofisine dönüştürüldü. Bunun kararını verecek olan yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partimizin MYK'sıdır. Partimizin olağan kongre süreçleri de devam ediyor. Alınmış tedbir kararına karşı hepinizin bildiği gibi bir İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Oradan da birkaç hafta içerisinde bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.
- Gürsel Tekin de dedi ki "Yargı bozmadığı müddetçe ben bu noktaya geleceğim." diyor.
- "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim" diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur.
- Benim söyleyecek sözüm şudur. Ben örgütün iradesi ile geldim, örgütün iradesiyle giderim. Dolayısıyla beni beni İstanbul İl Başkanı olarak 2023 yılının 8 Ekim'inde seçen örgüt iradesidir.
- 5.000 polisle kapıya dayanıldığı günde de makam odasındaydım ve görevimin başındayım diyorum. 2 Eylül'de de görevimin başındaydım.
- Siyasallaşmış yargının mahkeme kararlarına yönelik konuşma yapanlara benim söyleyecek bir sözüm yok.