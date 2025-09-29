Tartışmalı bir mahkeme kararı ile Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

CHP İstanbul delegeleri de kayyum karşı olağanüstü kongre kararı aldı. 24 Eylül'deki kongre engellenmeye çalışsa da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kongrenin yapılmasını hükmetti.

Kongrede Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Özgür Çelik, bugün (29 Eylül) Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelip mazbatasını aldı.

Hukukçular, Çelik'in yeniden seçilmesi ile birlikte kayyum Gürsel Tekin'in artık görevi bırakması gerektiğini, herhangi bir hukuki dayanın da kalmadığını belirtiyor.

Öte yandan kayyum Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki binasına beş bin polis eşliğinde girmişti.

Kayyum Gürsel Tekin: Bütün genel başkanlarımı özledim

Bina CHP'liler biber gazlı polis müdahalesine maruz kalırken Tekin'in rahat tavırları dikkat çekmişti. Tekin, her katı çıkarken polis de ona yolu açmıştı.

TEKİN HER YERE ÇELENK GÖNDERİYOR

İstanbul'da CHP'nin seçilmiş delegelerinin oyu ile Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçilse de tartışmalı mahkeme kararı ile gelen Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanı sıfatı ile 'çelenk' gönderdiği öğrenildi.

Özgür Çelik, iki kere seçilip başkan olsa da Gürsel Tekin hala yerinden ayrılmadı.

Kayyum Gürsel Tekin'in ne yapacağı merak konusu oldu.

MAZBATAYI ALINCA AÇIKLAMA YAPTI

Özgür Çelik, mazbatasını aldıktan sonra şu açıklamayı yaptı: