Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan süreç toplantısı kararı

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun Grup Başkanvekilleriyle toplanma kararı aldı. Bu kapsamda saat 16.00'da sürece ilişkin bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

'Süreç Komisyonu’nda son düzlük: Önce Erdoğan’a sonra Meclis’e...

YARIN ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Öte yandan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP'li komisyon üyeleri, 'sürece' dair hazırlanan raporu nihayete erdirmek üzere dün Meclis'te bir araya geldi. Söz konusu rapor, perşembe günü Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

DEM-AKP GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan "süreç"te bir kritik gelişme de sabah saatlerinde yaşanmıştı. DEM Parti'nin randevu talebine AKP'den olumlu yanıt gelmişti.

İki parti, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te kritik bir görüşme gerçekleştirecek.