Ağıralioğlu: İşkence bir insanlık suçudur

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ekol TV’de cezaevlerindeki işkence tartışmalarına değindi.

Ağıralioğlu, daha önce kullandığı ifadelerle ilgili bir isim karışıklığı yaşandığını belirtti.

Diyabakır Cezaevi'ndeki işkenceler ile anılan Esat Oktay Yıldıran ile ilgili açıklamasına atıf yapan Ağıralioğlu, “Dürüst Oktay, Zeki Kaman ile Esat Oktay’ı karıştırdım” dedi.

"İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR"

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin işkenceci olarak anılmasına sebep olan herkes suçludur. İşkence bir insanlık suçudur"

Devletin adaletle ayakta durduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, işkencenin her koşulda suç olduğunu vurguladı:

"İnsanlık suçu gibi göreceğiz. Kime yapılırsa, kim yaparsa yapsın suç göreceğiz. Efendim zaten bunu kimse dostuna yapmaz. Düşmanına adaletle davranmak Türk milletinin temayüz etmiş vasfıdır. Devletimizin teröre karşı da mücadele vereceği en büyük cevap adalettir. ‘Efendim onlar bize ne yaptıysa biz onlara onu yapacağız’dan asalet çıkaramazsınız. Buradan kerim devlet çıkaramazsınız. Dolayısıyla devletinizi ayakta tutacak olan şey adaletse, işkenceyi kim yaparsa yapsın ona karşı çıkmaktır"

Ağıralioğlu, Mamak Cezaevi’nde ülkücülerin de işkenceye uğradığını hatırlattı. 12 Eylül darbesinin sağ ve sol fark etmeksizin binlerce genci mağdur ettiğini belirten Ağıralioğlu, hem sağdan hem soldan gençlerin idam edildiğinİ ifade etti.