Yavuz Ağıralioğlu ittifak kararını açıkladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Merkezini ziyaret etmesinin ardından Özgür Özel ile yaptıkları ortak basın toplantısında kendisine sorulan ittifak sorusuna yanıt verdi. Ağıralioğlu, seçimlere müstakil gireceklerini açıkladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İTTİFAK SORUSU SORULDU

Halk TV'den Sibel Mazrek Ağıralioğlu'na, "Genel seçime doğru ilerlerken bir ittifak gündeme gelir mi?" sorusunu yöneltti. Ağıralioğlu bu sorunun kendisi için kıymetli bir soru olduğunu ancak yollarına müstakil olarak devam edeceklerini söyledi.

Ağıralioğlu buna gerekçe olarak ise, 'seçmene sonuna kadar arkasında sevdiği iradenin arkasında durabilme imkanı' düşüncesini açıkladı.

Ağıralioğlu'nun sorulan soruya verdiği cevap şu şekilde oldu:

Benim için kıymetli bir soru. Biz müstakil bir iradeyle yürüyeceğiz. Yani bunu bir kere daha tekrarlamayı hassasiyetle yapacağım şundan dolayı: Seçmene sonuna kadar kendi sevdiği, seçtiği, arkasında durduğu iradenin amblemin arkasında durabilme imkanı vereceğiz.

Anahtar Parti sonuna kadar müstakil kalacak. Ama şuurda beraberliği ama memleketin efendim kazanımlarıyla ilgili Cumhuriyetin, vatanın, milletin, devletin, ekonominin, alın terinin ne diyorsanız demokrasinin, hukukun bunlarla ilgili şuur beraberliklerimiz mutlaka olacaktır. Ama Anahtar Parti seçimde tekraren ilan ediyorum sonuna kadar müstakil kalacaktır.

