İkinci kez gözaltına alınmıştı! Fatih Ergin hakkında karar

Gece yarısı gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Ergin, geçtiğimiz günlerde de gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Fatih Ergin, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gece yarısı gözaltına alınan Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında verilen kararı şöyle duyurdu:

  • "Adli kontrolle serbestim ama şu iki hususu takdirinize bırakıyorum; aşağıdaki haberi sizlere aktardım, gece göz altına alındım. Ben gözaltındayken Bebek Otel'in müdürü benim haberimi yerden göğe doğruladı! Ben gözaltına alındığımla kaldım!"

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteci Fatih Ergin, 30 Aralık 2025'te de gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan Ergin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılık ifadesi tamamlandıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Ergin, haftada bir imza zorunluluğu ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

