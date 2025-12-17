235 emniyet müdürü emekliliğe sevk edildi

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), 235 emniyet müdürünü emekliye ayırma kararı aldı.

T24'ün haberine göre; Toplantıda, merkez teşkilatındaki 18 birinci sınıf, 77 ikinci sınıf, 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün emekli edilmesi kararlaştırıldı. Daha önce yargı kararıyla göreve dönen 100 müdür de yeniden emekli edildi.

Emeklilik listesinde, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çalışma arkadaşlarından eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da yer aldı. Holoğlu, Soylu döneminde önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı, ardından KOM’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Holoğlu’nun ismi daha önce, ABD’de bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın, yurtdışına çıkmadan önce Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi organize ettiği ve görüşmede yer aldığı iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

SIRADA TERFİLER VAR

YDK'nın emeklilik kararlarının ardından, boşalan kadrolar için birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi işlemlerinin başlatılması bekleniyor.