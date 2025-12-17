AKP'de süreç raporu krizi! Bitmek bilmedi düzenleme üstüne düzenleme
Yayınlanma:
İmralı Süreci için kurulan komisyona AKP'nin vereceği raporda kriz yaşandı. AKP son dakika değişikliği üzerine son dakika değişikliği yaptı.
Halktv.com.tr Özel Haber/İsmail Saymaz
Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda AKP'nin sunacağı raporda kriz çıktı.
AKP'nin düzenlem üstüne düzenleme yaptığı öğrenildi. AKP'nin süreç için vereceği rapora son şeklini vermeye çalıştığı öğrenildi.
İLK ÖNCE ERDOĞAN'A SUNULACAK! TARİH VERİLDİ
Raporun yarın tamamlanarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Rapor Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis Başkanlığı'na verilecek.