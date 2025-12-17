AKP'de süreç raporu krizi! Bitmek bilmedi düzenleme üstüne düzenleme

Yayınlanma:
İmralı Süreci için kurulan komisyona AKP'nin vereceği raporda kriz yaşandı. AKP son dakika değişikliği üzerine son dakika değişikliği yaptı.

Halktv.com.tr Özel Haber/İsmail Saymaz

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda AKP'nin sunacağı raporda kriz çıktı.

AKP'nin düzenlem üstüne düzenleme yaptığı öğrenildi. AKP'nin süreç için vereceği rapora son şeklini vermeye çalıştığı öğrenildi.

İLK ÖNCE ERDOĞAN'A SUNULACAK! TARİH VERİLDİ

Raporun yarın tamamlanarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Rapor Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis Başkanlığı'na verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
