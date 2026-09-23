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Halk TV Siyaset Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 9 kişi gözaltında

Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 9 kişi gözaltında

Son dakika... İzmir'de Menderes Belediyesine ikinci dalga operasyon düzenlendi. Dokuz kişi gözaltına alındı.

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Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 9 kişi gözaltında
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Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi'nin eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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NELER OLMUŞTU?

Menderes Belediyesi’ne yönelik ilk operasyon 4 Ağustos’ta düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltına alındı. Ertesi gün Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de gözaltına alındı. Çiçek, ifadesinde hakkındaki imar ve rüşvet iddialarını reddetti. Sosyal medyada yayılan WhatsApp yazışmalarının kendisine ait olmadığını, bu görüntülerle ilgili daha önce suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

CHP yönetimi, 7 Ağustos’ta Çiçek’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Aynı gün Çiçek ve Sönmez’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Çiçek’i 8 Ağustos’ta görevden uzaklaştırdı. Çiçek ise 10 Ağustos’ta CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için 17 Ağustos’ta toplandı. Dört tur süren oylamayı AKP’li Asuman Şen 15 oyla kazandı ve ertesi gün görevi devraldı. Seçimin ardından CHP’den ayrılan meclis üyesi Şirzat Peker, Şen’e oy verdiğini açıkladı. CHP yönetimi ise seçim sonucuna itiraz edeceğini duyurdu.

Soruşturmada son olarak İlkay Çiçek’le yazışmaları dosyada yer alan avukat E.G. 9 Eylül’de gözaltına alındı, 10 Eylül’de tutuklandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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