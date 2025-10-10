Son Dakika | Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, "Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini talep etti.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMAYI YARIN YAPACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş, geceye damgasını vuran habere ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Bunu öğrendikten sonra yarın sabah konuyu inceleyeceğim" dedi.

Yavaş, soruşturmaya dahil edileceğine ilişkin iddialara ise yazılı bir açıklamaya yanıt vereceğini duyurdu.

Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni talep edildi

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın temel dayanağını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları oluşturuyor. Bu raporlarda, üç yıllık dönemde gerçekleştirilen 32 farklı konser hizmet alımında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda 154 milyon 453 bin lira kamu zararına uğratıldığı iddia ediliyor.

Mansur Yavaş'a soruşturma izni...CHP'den ilk tepki

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte, beşi tutuklu 14 sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.