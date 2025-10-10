Mansur Yavaş'a soruşturma izni...CHP'den ilk tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, konser soruşturması çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ilk resmi tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin adil ve hakkaniyetli ilerlemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Karabat, CHP'li belediye başkanlarının soruşturulmaktan çekinmeyeceğini belirterek, "Bizim hiçbir belediye başkanımız soruşturulmaktan imtina etmez ama her şeyin hakkaniyetli ve adaletli olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni talep edildi

"BÜTÜN TÜRKİYE MANSUR YAVAŞ'A İNANIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, "Biz Mansur Yavaş'a inanıyoruz. Sadece biz değil, bütün Türkiye Mansur Yavaş'a inanıyor." ifadelerini kullandı.

Karabat, geçmişteki bazı adli süreçleri hatırlatarak, mevcut durumdaki usulün doğru olduğunu, ancak içeriğin de doğru yolları takip etmesi gerektiğini belirtti. Karabat, "Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere çok sayıda belediye başkanımız tutuklandı. Ama buralarda burada olduğu gibi soruşturma izni istenmedi. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı usulen doğru bir işlem yapmakla birlikte umarım içerik olarak da doğru yolları takip eder" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

ABB Başkanı Yavaş, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorusu üzerine, "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Bunu öğrendikten sonra; yarın sabah konuyu inceleyeceğim" dedi.

Mansur Yavaş soruşturmaya dahil edileceğine ilişkin iddialara ise yazılı bir açıklamaya yanıt vereceğini söyledi.

"HESAP SORACAK YER ARIYORSANIZ YANLIŞ KAPIDASINIZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, "Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara’yı parsel parsel satanların kapısıdır" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ DEĞİL, APAÇIK SİYASİDİR"

CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı paylaşımda, "Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş’ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!" dedi.

"KUYRUK ACINIZI ANLIYORUZ AMA BU GOL ÇIKMAZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, soruşturma izni istenmesini sert bir dille eleştirerek, "Mansur yavaş, Bir emeklinin “bugün de kesilmedi çok şükür” dediği ÖDENMİŞ su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Mahalle bakkalında utancını yutan garibanın, kapatılmış veresiye defteridir. MİLLET kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. HİÇ MERAK ETMEYİN. Görüyor, biliyor, not ediyor. Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara tek bir soruşturma açılmıyor. Tam anlamıyla SİYASİ bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor. 24 Eylül’de TEK TEK ANLATTI MANSUR BAŞKAN, BÜTÜN İFTİRALARINIZI SURATINIZA ÇARPTI. Yetmedi Ankaralı, 31 Mart’ta yüzde 60.43’lük tokadı attı zaten. O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibire, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. BUNU BİLİN. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz. Ankara Mansur başkanının yanında, Bizler onun sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istenmesine tepkiler sürüyor.