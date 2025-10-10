Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istedi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMAYI YARIN YAPACAK

ABB Başkanı Yavaş, geceye damgasını vuran habere ilişkin Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Yavaş, "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Bunu öğrendikten sonra yarın sabah konuyu inceleyeceğim" diye konuştu.

Yavaş, soruşturmaya dahil edileceğine ilişkin iddialara ise yazılı bir açıklamaya yanıt vereceğini bildirdi.

14 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın temel dayanağını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları oluşturuyor. Bu raporlarda, üç yıllık dönemde gerçekleştirilen 32 farklı konser hizmet alımında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda 154 milyon 453 bin lira kamu zararına uğratıldığı iddia ediliyor.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte, beşi tutuklu 14 sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.