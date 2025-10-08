Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik başlatılan ve kamuoyunda "konser operasyonu" olarak bilinen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında belediyenin eski daire başkanlarının da bulunduğu beşi tutuklu 14 sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. Başlangıçta "görevi kötüye kullanma" olarak başlatılan soruşturmanın, tutuklama aşamasında "zimmet" suçlamasına evrildiği görüldü.

İddianamede, 12'şer yıla kadar hapis talep edildi.

HEDEFTE ESKİ DAİRE BAŞKANLARI VAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan soruşturma, 23 Eylül sabahı düzenlenen bir operasyonla kamuoyunun gündemine düşmüştü. ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği ve halkın büyük ilgi gösterdiği konserler mercek altına alınmış, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" gerekçeleriyle 14 kişi gözaltına alınmıştı.

26 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında belediye bürokrasisinden önemli kişiler yer aldı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z.

Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E.

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketinin sahibi O.E.

Festiva ve Enfest Organizasyon şirketinin ortaklarından S.Ç.

GÖZALTI "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA", TUTUKLAMA "ZİMMET"TEN

Soruşturmadaki en dikkat çekici detaylardan biri, suçlamanın niteliğindeki değişiklik oldu. Operasyon "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla başlatılırken, savcılığın tutuklama talebi ve mahkemenin kararı daha ağır bir suçlama olan "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından geldi.

154 MİLYON LİRALIK "ZARAR" İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın temel dayanağını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları oluşturuyor. Bu raporlarda, üç yıllık dönemde gerçekleştirilen 32 farklı konser hizmet alımında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda 154 milyon 453 bin lira kamu zararına uğratıldığı iddia ediliyor.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte, beşi tutuklu 14 sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.