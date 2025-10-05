Özgür Özel Mansur Yavaş için bunları ilk kez söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekilleri ile Bolu'da düzenlediği kampta basın mensupları ile bir araya geldi.

CHP Lideri Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu siyasi yasak ya da diploma iptlai nedeniyle aday olamadığı senaryo ile ilgili şunları ifade etti:

“Adayımız Ekrem İmamoğlu, arkasında artık ben, parti, yetkili kurullar ya da iki milyon CHP’li değil, 15 buçuk milyon vatandaşın oyu var. Bir şey yaparlar, adaylığına engel olurlarsa… O güne kadar adayımız Ekrem İmamoğlu, mücadele ederiz”

Mansur Yavaş için de ön seçim yapabilecekleri sözleri Özel'e hatırlatıldı.

Özel şunları ifade etti:

"Mansur Bey önemli bir seçenek. Mansur Bey’i ya da bir başka adayı belirleme sürecinde, bu kararı tek başıma veya yetkili kurullarla vermek yerine, biz artık 23 Mart günü bütün üyeler ve hatta halk yoklamasının tadına vardık"

Ön seçimle aday belirlemenin Türkiye siyaseti için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Özel, ön seçimin 19 Mart’ta darbeye karşı olağanüstü bir refleks olarak geliştiğini belirterek şunları söyledi:

Özel, ön seçimle aday belirlemesinin büyük bir demokrasi kazanımı olduğunu belirtti. Darbe olarak nitelendirdiği 19 Mart operasyonlarında 'olağanüstü bir refleks' geliştiğini belirten Özel şöyle konuştu:

“Halk geldi, meseleye el koydu 15 buçuk milyon kişiyle. Orada 550 bin oy kullanılsaydı, bugün bunu konuşmuyor olurduk. O açıdan oradan geri dönüş olmaz. Mansur Bey ya da başka biri adaylaşacak olsa toplumun rızasını aramak durumunda kalır. Aksi durumda 15 buçuk milyon oyla gelmiş birisinin yerine gösterdiğin adayda o meşru destek aranmadığında başka bir tartışma başlama riskini barındırır. ‘Yerine aday, yedek aday’ gibi ne Mansur Bey’in ne benim isteyeceğim, ne aday kim olacaksa o adayın isteyeceği bir tartışmanın alevlenmesini biz istemeyiz.”

"O GÜN ÜÇÜMÜZ OTURDUK KONUŞTUK"

Özel, Mansur Yavaş’ın B planı olarak görüldüğü yorumlarına yanıt verdi. Özel, Yavaş’la görüşmelerine konunun gündeme gelip gelmediği sorusuna yanıt verdi:

“Mansur Bey benim gözümde de, kendi gönlünde de kimsenin yedeği değil. Ama Mansur Bey bu milletin gönlünde yeri olan çok önemli bir siyasetçi. İhmal edilemeyecek, yok sayılamayacak bir figürdür. Zaman ne getirecek, Mansur Bey ne düşünecek, toplum ne düşünecek, nasıl bir noktaya geleceğiz? Bunları konuşmak o açıdan yersiz ama Mansur Bey ile aramızda bu konuda en ufak bir çelişki yok. Ön seçim kararı alıp da yapılmadan önce birtakım spekülasyonlar bolca ortaya atılıyordu. Biz hep diyorduk ki ‘Biz üçümüz oturduk, konuştuk ve bir sorun olmayacak.’ Ön seçim günü Mansur Bey gitti, Ekrem Başkan’a oy kullandı.”

Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali var mı sorusuna da yanıt veren Özel, “Benim kendimle ilgili pozisyonum net. Ben şöyle bakıyorum: Denklemi çözmek için değişkenleri sabitlemek lazım. Denklemi çözecek kişi kendini denkleme sokarsa, değişkeni sabitleyemezsin. O zaman yanlış çözebilirsin” diye yanıt verdi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK AÇIKLAMASI

Özel, AKP’nin Meclis’e sunmayı planladığı ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemelere ilişkin şunları ifade etti:

"Yargı paketinde nasıl bir düzenleme yapacaklarına ilişkin bizimle bir bilgi paylaşmadılar. Suça itilen çocuklar meselesi, iki ucu keskin bıçak bir mevzu. Bunun Almanya’da, Fransa’da birtakım farklı örneklerini bizim hukukçu arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu meselenin gündelik siyasi tartışmaların dışında, Meclis zemininde, bu konudaki çok iyi hukukçuların birlikte tartışması ve varılan karar kamuoyuyla paylaşılmadan önce bir mutabakatın sağlanması gerektiği bir alan burası. Yoksa bu işi bir tartışma alanına sokulursa çok kötü sonuçlar doğurabilir. Biz meseleye bu sorumluluk çerçevesinde yaklaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde grup başkanvekili arkadaşlarımız, hem yargı paketiyle ilgili hem bu konuyla ilgili, Adalet Bakanlığı’ndan ve AK Parti Grubu’ndan bu spekülatif duyumlar çerçevesinde de bir bilgilendirme talep edecekler."

Özel'e bir televizyon programında performansından memnun olmadığı milletvekilleri olduğu sözü hatırlatıldı.

Halk TV'den Sibel Mazrek'in haberine göre; Özel, onlara yönelik kampta bir uyarısı olup olmadığı sorusuna, gülerek şöyle yanıt verdi:

“Daha oraya gelmedik”

Özel, Meclis grubunun önemli bir kısmının verilen görevleri büyük bir iştahla yaptığını söyledi.

Özel şunları dile getirdi: