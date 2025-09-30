Son dakika | İmamoğlu'nun 'çirkin' davasında duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi 'nin AKP'li Meclis Üyesi Serkan Şahin'in kendisine gösterdiği tepkiye “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle cevap vermesi üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA 27 ŞUBAT'TA

Davada ilk duruşmanın 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılacağı belirtildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendiği ifade edildi.