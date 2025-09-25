İmamoğlu bilirkişi davasında hakim karşısına çıkıyor! İşte yargı sürecinin fotoğrafı

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayına yönelik davalarda yargı prosedürlerine aykırı birçok ortak yan olduğuna dikkat çekti.

Mesela dosyalara bakan hakim ve savcıların sık sık değiştirilmesi...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararlarıyla görevden alınan, tayin edilen ya da yetkisi elinden alınan yargıçlar zinciri, İmamoğlu’nun yargılama süreçlerini tartışmalı hale getirdi. İşte örnekler...

BERAAT ŞERHİYLE GÖREVDEN ALINAN HAKİM

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim Mehmet Can Kozan, İmamoğlu’nun Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözlerinden yargılandığı dosyada “tüm suçlardan beraat etmeli” şerhini düşmüştü. Ancak bu kararın üzerinden kısa süre geçmeden, 8 Ağustos 2025 tarihli HSK kararnamesiyle Kozan’ın görev yeri değiştirildi. Ağır ceza hâkimliğinden alınarak İstanbul 45. İş Mahkemesi’ne gönderildi.

DİPLOMA DAVASINDA HEYETİN YARISI DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen diploma davasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı Recep Şendil ve üye hâkim Gün Yazıcı, HSK’nın kararıyla görevden alındı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. Heyetin diğer üyesi Neslihan Türkcan Demir görevde kalırken, dosyanın seyrini değiştirecek şekilde yeni atamalar yapıldı.

"AHMAK DAVASI" HAKİMİNE ZORUNLU TAYİN VE AĞIR CEZA

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve İmamoğlu hakkında hapis ile siyasi yasak kararı verilen “ahmak davası”nda da süreç skandal nitelikte ilerledi.

Davaya ilk bakan Hakim Hüseyin Zengin, Samsun’a tayin edildiğini ve bunun isteği dışında yapıldığını duyurdu. Zengin, kendisine İmamoğlu’na 2 yılın üzerinde ceza vermesi için baskı yapıldığını HSK’ya şikâyet etti. Yerine atanan Mehdi Komşul, 14 Aralık 2022’de İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı verdi.

İstinaf aşamasına bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’nde de kritik değişiklikler yaşandı.

• Daire Başkanı Sezai Öztürk’ün yetkisi kaldırılarak 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

• Üye Rüştü Yamak da başka daireye kaydırıldı.

• Yerlerine Yaşar Kılınç ve Muharrem Ballı atandı.

Aktarılanlara göre 18 Temmuz 2025 tarihli kararla 24. Ceza Dairesi iki heyete bölündü. Yeni heyete atanan üç kişiden birinin, başsavcının dönem arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Diğer ikisi ise meslek geçmişi itibarıyla dikkat çekiciydi: Biri yıllardır savcı olup ilk kez hakimliğe başlamıştı, diğeri ise uzun süre Asliye Ceza’da çalışmış, ağır cezada tecrübesi olmayan bir isimdi. Dosya, bu yeni kurulan heyete verildi, karar da buradan çıktı.

Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı

BEYLİKDÜZÜ DAVASI: ASLİYE CEZA’DA “İKİYE BÖLÜNEN YETKİ”

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat” davasına bakan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde de HSK’nın "dokunuşu" görüldü.

• Mahkemenin yetkisi bölünerek yeni bir hâkim atandı.

• Mevcut hâkimin yanında 1/2 yetkiyle görev yapacak yeni hâkim dosyalara ortak edildi.

• Böylece mevcut ve yeni gelen hâkim arasında dosya paylaştırma sistemi kuruldu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tüm bu müdahaleler sonucunda sistematik bir yargı kıskacının devreye girdiğini söyledi.

İmamoğlu yaşananların adını koydu: Türkiye'yi tek partili hayata geçirme operasyonu