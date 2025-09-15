İmamoğlu yaşananların adını koydu: Türkiye'yi tek partili hayata geçirme operasyonu

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kurultayına açılan davaya ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu süreç hakkında "“CHP içi kavga” olarak yansıtmaya çalıştıkları, Türkiye’yi tek partili hayata geçirme operasyonudur. Yargıyı istismar ederek yürütülen bu siyasi dizayn girişimi hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı.

15 Eylül'deki duruşmada erteleme kararı çıktı. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden CHP'ye yönelik yapılan operasyonlara dair bir mesaj yayımladı.

"ERTELEYECEK BİR KARAR VE DAVA KONUSU OLABİLECEK BİR OLAY YOKTUR"

İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın, Cumhuriyet Halk Partimize karşı yargı eliye yürüttüğü “parçalama ve yok etme” girişimi, çok partili siyaseti ve demokratik Türkiye’yi hedef alıyor.

Partimiz, yaşananlar karşısında tek yumruk olmuş ve antidemokratik niyetlere pabuç bırakmayacağını ortaya koymuştur. Delegelerimizin topladığı imzalarla yapılacak olağanüstü kurultayımız ise CHP’nin parçalanmasına heveslenenlere en net yanıt olmuştur.

“CHP içi kavga” olarak yansıtmaya çalıştıkları, Türkiye’yi tek partili hayata geçirme operasyonudur. Yargıyı istismar ederek yürütülen bu siyasi dizayn girişimi hukuksuzdur.

Son duruşmada erteleme kararı verilmiştir, oysa ki erteleyecek bir karar ve dava konusu olabilecek bir olay yoktur. Siyasi partilerin seçimlerini mahkemeler değil, Yüksek Seçim Kurulu denetler.

Anayasayı ve hukuku tanımayan bu demokrasi karşıtı girişimler yalnız CHP’yi değil, ülkemizdeki bütün siyaset ve hukuk zeminini tehdit etmektedir. Bunu yapanlarsa, CHP’nin tuğlasını duvardan çektiklerinde başlarına geleceklerden bihaberdir.

CHP, Türkiye’dir.

Milletimiz müsterih olsun:

Türkiye’yi kaos, kriz ve istikrarsızlığa mahkum edenler kaybedecek, milletin iktidarı kurulacaktır.

'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.'"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

