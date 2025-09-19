Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı.

İmamoğlu'na "ahmak" davasını açan savcı Çaycuma Başsavcısı oldu

İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar 14 Aralık’ta çıkmıştı.

Mahkeme, İmamoğlu’na “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ getirmişti. Hâkim, verdiği cezada indirime gitmemişti.

YEREL MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARI

Mahkemenin gerekçeli kararında, soruşturma sürecinden bahsedilirken, İmamoğlu’nun Üsküdar’da basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada “… ahmak…” şeklindeki söyleminde YSK üyelerine alenen hakaret ettiği ve “ahmak” kelimesinin Türk Dil Kurumu’nda (TDK) “aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal” anlamlarını taşıdığını, böylece İmamoğlu’nun söyleminin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İMAMOĞLU’NUN İLK İFADESİ: “MUHATABI SAYIN İÇİŞLERİ BAKANIDIR”

Gerekçeli kararda, İmamoğlu’nun soruşturma kapsamında savcılığa verdiği şu ilk ifadesine de de yer verildi:

“Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı’nın şahsıma yönelik açıklamalarında ‘ahmak’ kelimesini kullanmasıdır, söz konusu cevabım bu soru üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış ahmak kelimesidir ve muhatabı da sayın İçişleri Bakanıdır, İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümleleri hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür… O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK’yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım…”

Kararda, İmamoğlu’nun YSK üyelerine karşı işlemiş olduğu iddia edilen hakaret suçunun basın önünde işlemesi, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan YSK üyelerine karşı işlenmiş olması, işlenen suç ile kamu görevlisi olan ve yüksek yargı mensuplarından oluşan ve bir yüksek yargı organı olan YSK üyelerini, görevleri kapsamında önlerine gelen 31 Mart yerel seçimini iptal etmeleri nedeni ile İmamoğlu’nun ‘tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır’ diyerek, YSK üyelerinin onur, şeref, ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde hakaret ettiği iddia edildi.

KISA KARARDA TCK’DA OLMAYAN MADDEDEN HÜKÜM KURULMUŞTU

Hakim, gerekçeli kararında verdiği cezada artırım yapma sebebini ise TCK’nın 125/4 maddesine dayandırdı. Buna göre, işlendiği iddia edilen hakaret suçunun alenen işlenmesi nedeni ile verilen ceza kanunda belirtildiği şekilde 1/6 oranında artırıldı. Mahkeme, gerekçeli kararında ayrıca 14 Aralık’ta yazdırdığı kısa kararda hata yaparak TCK’da olmayan maddeden hüküm kurduğunu da hatırlatarak bu hatayı düzeltti ve bu hatanın “sehven” yapıldığı belirtildi.

SİYASİ YASAK KARARININ GEREKÇESİ

İmamoğlu hakkında verdiği “siyasi yasak” kararı için mahkeme hakimi, TCK’ın 53. maddesinde geçen “Kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılır” ifadesini anımsatarak, ‘güvenlik tedbirlerinin’ uygulanmasına karar verdiğini belirtti.

SİYASİ YASAK NE DEMEK?

TCK 53. Maddeden kesinleşen bir ceza alan kişi; aldığı hapis cezası süresi boyunca seçme ve seçilme hakkında mahrum bırakılıyor ve dolayısıyla seçimle gelinen belediye başkanlığı ve milletvekilliğine de aday oylamıyor, bu görevi yapamıyor.

İMAMOĞLU SİYASİ YASAKLI HALE GELDİ Mİ?

İstinaf Mahkemesi, İmamoğlu'nun avukatlarının taleplerini reddetmiş oldu. Ancak İstinaf, verdiği kararda itiraz yolunun açık olduğunu belirtti. Bu durumda İmamoğlu'nun avukatları İstinaf Mahkemesi'nin onama ilamını üst mahkeme olan Yargıtay'a taşıyacak.

Yargıtay'dan çıkacak olan karar ise nihai ve kesin karar olacak. İstinaf Mahkemesi, bu kararını "İtiraz yolu kapalı ve kesin" olarak vermiş olsaydı İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelmiş olacaktı.