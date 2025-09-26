'Turpun Büyüğü" davası! İmamoğlu o 'bilirkişi' nedeniyle hakim karşısında

192 gündür tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de Bilirkişi S.B. hakkında 'Turpun Büyüğü' başlıklı sunumu nedeniyle bugün (26 Eylül) ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İmamoğlu'na yönelik suçlamalar arasında “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiaları yer alıyor.

CANLI TAKİP |

İMAMOĞLU SAVUNMASINA GAZZE İLE BAŞLADI | 10.37

İmamoğlu:

Burada kendi davamı savunurken kalbim başka yerlerde. Gazze için yardıma giden cesur insanların filosuyla beraberdir. Bu tüm dünyanın insanlık onurunu koruma mücadelesidir.

Bu ay bereketli bir ay. Çalışma arkadaşlarım İstanbul’da yirmiye yakın kreş, kavşaklar, arıtma tesisleri vs açıyorlar. Toplam ortaya koyduğumuz bütçe 150 milyar lirayı aşmaktadır. Bu sosyal belediyeciliğin en net tezahürüdür.

İstanbul Büyükşehirde de daha önceki belediye görevlerimde de birlik ve beraberlik için devletin her kademesini davet etmişizdir. Elazığ’daki okul açılışına hiçbir devlet görevlisi gelemedi.

Beylikdüzü’nde okul açtım, gelemediler. Cami açtık, imam gelemedi. Bir kere mevlüt okundu, adamı sürdüler.

Bugün mahkemedeyim, hakim burada. Bilirkişi şu anda hayatımızın her alanında yer alıyor.

Yine bir telaş var. Savcılık başka bir suçlamayı niye bu iddianameye ekleme ihtiyacı hissediyor.

Alınganlık davasının iddianamesinin bilirkişilik mevzusu ile ne ilgisi var? Savcı bilirkişi işini neden panelde anında açılan soruşturmaya bağlamaya çalışıyor? Bu iddialar nasıl kaleme alınabiliyor, nasıl yazılabiliyor?

Adalet Bakanı bir partinin ilçe binası önünde demeç veriyor ama ben etkilemişim. Ve diyor ki bunlar mı Türkiye’yi yönetecek?

Mensubu olduğu parti lehine etkilemek. Nasıl hakkımı aradığımı Allah da biliyor, milletimiz de.

Bilirkişiyi ve bilirkişi raporlarını eleştirmeye ilişkin bir engel yok. Benim bilirkişiyi eleştirmemi suç kabul etmiş. Doğruyu söyleseniz de eleştiri yapamazsınız, bunu suç kabul ederiz demişler.

Bu benim konumum gereği millete verdiğim sözdür, vazifemdir, nokta.

11 aydır maruz kaldığımız saldırılarla, 19 Mart itibariyle yürütülen süreçle, Turpun Büyüğü, Ahtapotun Kolları diyerek daha soruşturma yokken suçlu ilan edenler ile karşı karşıyayız.

Bir Başkan Rahip Branson’u bırakacaksınız dedim bıraktılar dedi. Asıl bu yargıya müdahaledir. Saldırıyorlar, saldırsınlar. Korkmayacağız. Bu millet cesurdur.

Zulümle kurulan her düzen yıkıldı, bu da yıkılacak. ,

Tarihin doğru tarafında duruyorum. 86 milyon yurttaşımızı tarihin doğru tarafında durmaya davet ediyorum.

Hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bilirkişi davasıymış, hadi oradan.

Daha önce başvurulmuş çokça mahkemece hakimlerin reddettiği kayyum atanması talebini bir mahkeme kabul ediyor. Siyasi güdümlü harekete geçiliyor. Giden yine herkesin cebinden gidiyor

İki gün önce yine sefil bir karar. Utanıyorum. İcra memurlarının hali ortadaydı. Bu ülkeyi nasıl bu hale getirirsiniz?

Ahmak davası, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak koymak için bir dava olacak. Peşinde koşacaksınız. Diplomamı iptal etmek için kendilerini paralıyorlar.

Ahmak davası, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak koymak için bir dava olacak. Peşinde koşacaksınız. Diplomamı iptal etmek için kendilerini paralıyorlar.

18 yaşındaki Ekrem’e bile güçleri yetmiyor.

18 yaşındaki Ekrem cumhurbaşkanı olacakmış. Annem anlamadı, onlar anladı. Annem de ilk defa duruşmaya geldi.



Beni insanlar çok seviyor. Bu akıl 2019’da sevgi pıtırcığı diye dalga geçti benimle. Sevgiyi bilmiyorlar, gayeleri düşman yaratmak.

Şimdi bir de çirkin davası. Bir siyasetçi sırıtarak bana fuarda laf atıyor. Bana terörist muamelesi yapmaya çalışıyor. Ona öyle öğretilmiş, her yol mübah demişler. Ben kendisine ne demişim?

Kürsüye çıktığında kendinden olmayan herkese hakaret etmeye alışmış olan bir kişi siyaset yapacak, ben yapamayacağım öyle mi?

Devre arası hakem değiştirir gibi dava arası hakim değiştirmeler, heyet değiştirmeler.

Yaptıkları ve yaşattıkları her şeye rağmen biz adil olmaya devam edeceğiz.

Ahmak davasında hakim sürüldü. İBB’de Akp’nin grup başkanvekili aynen şunu söyledi: sürdüğümüzü birazdan açıklayacağım.

Diploma idare davası. Yine heyetten iki kişinin yeri değişiyor.

Büyükçekmece davası, hakim 4 celsedir mütalaa bekliyor, savcı vermiyor. 4. celse sonunda hakimin yeri değişiyor.

Beni bu noktaya getiren süreç sadece bir bireyin adalet arayışı değildir. Bu dava ve diğerleri temel hak ve özgürlükler mücadelesidir. Bu yapılanlar Türkiye’nin demokratik yapısına tehdittir.

Ülkemiz yıllardır yargının siyasetin bir aracı haline gelmesini izliyor. Baskılar, yer değiştirmeler, her yerde aynı kişiler.

17 Ocak’ta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı şu açıklamayı yapıyor “Daha turpların büyüğü heybede”. Masumiyet karinesini yerle bir eden bu ağır suçlamaya karşı ifade özgürlüğümü kullandım ve açıklama yaptım.

Hukukun üstünlüğünde dünyada 117. Sırada, Avrupa’da sondayız

Hepimizin vazifesi bunu sorgulamaktır.

Biz bu mücadelemizi geleceğimiz için, çocuklarımız için veriyoruz.

Bir kişinin iki dudağı arasında bir devlet olmaz. Bunun sonucu ağırdır.

Bilirkişi olayına benziyor. Ben her şeyi bilirim anlayışı.

Bu milletin karakteri var, ben ezelden beri hür yaşadım der.