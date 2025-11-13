Son dakika | Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA 5 ARALIK'TA

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.