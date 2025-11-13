Son dakika | Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi

Son dakika | Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi. 2'si tutuklu 10 sanık hakim 5 Aralık'ta karşısına çıkacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Son Dakika| Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandıSon Dakika| Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Ferdi Zeyrek Vakfı açıldı! Özgür Özel: Ferdi’ye layık olmak için çalışmaya devam edeceğizFerdi Zeyrek Vakfı açıldı! Özgür Özel: Ferdi’ye layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz

İLK DURUŞMA 5 ARALIK'TA

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Siyaset
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı: 'Daha fazla vakit kaybetmeyin'
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı: 'Daha fazla vakit kaybetmeyin'
Ali Mahir Başarır 'İBB iddianamesinde delil yok' dedi 'İçi boş' klasörleri gösterip tek tek fırlattı
Ali Mahir Başarır 'İBB iddianamesinde delil yok' dedi 'İçi boş' klasörleri gösterip tek tek fırlattı