Son Dakika| Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. için de soruşturma izni talep edildi.

Deliller, bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda asli ve tali kusurlu olduğu belirlenen 10 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Zeyrek’in havuzdaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, eşi Nurcan Zeyrek’in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan ve montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ile havuz motoru tamircisi H.İ. tutuklu olarak yargılanacak.

Tutuksuz yargılanacak diğer şüpheliler ise; site görevlisi A.E., havuz bakım ve temizliğinden sorumlu Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G.

Şüphelilerin, “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

