Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi daha kusurlu bulundu

Yayınlanma:
Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilirkişi raporu hazırlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca hazırlanan raporda iki kişi asli kusurlu bulunurken, 6 kişi hakkında daha sorumluluk tespiti yapıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran’da havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan ve 9 Haziran’da yaşamını yitiren eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

İKİ KİŞİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Raporda, havuzun enerji odasında motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı biçimde monte eden N.B. ile daha önce arızalanan motoru onarım sonrası hatalı şekilde yerleştirdiği öne sürülen H.İ. “asli kusurlu” sayıldı. İhmallerin doğrudan Zeyrek’in ölümüne neden olduğu vurgulandı.

BİR TUTUKLU TAHLİYE EDİLDİ

Havuzun inşasını gerçekleştirdiği gerekçesiyle daha önce tutuklanan Z.M’nin ise kusursuz olduğu değerlendirildi. Bu tespitin ardından Z.M’nin cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

ALTI KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda ayrıca, inşaat sürecinde denetim görevlerini yerine getirmeyen, tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmayan ve güvenlik yükümlülüklerini ihmal eden 6 kişi daha kusurlu bulundu. Bu kişiler hakkında adli işlem başlatılırken, hazırlanan iddianamenin ardından kamu davası açılacağı belirtildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİ

Zeyrek’in ölümünün ardından ilk etapta havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği tespit edilen sitenin bakım ve güvenlik sorumlusu A.S. gözaltına alınmış, 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 14 Haziran’da ise havuzun enerji odasını standartlara aykırı yaptığı öne sürülen Z.M, montajda görev aldığı belirtilen M.Y.P, motor ve elektrik sistemlerini hatalı monte ettiği iddia edilen N.B. ile hatalı tamir yapan H.İ. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmış, M.Y.P. ise serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasında arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Olay, hem Manisa’da hem de Türkiye genelinde büyük üzüntü yaratmıştı.

