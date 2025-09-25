Ferdi Zeyrek'in adı eğitim vakfında yaşatılacak

Manisa, geçtiğimiz haziran ayında trajik bir kazada hayatını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını yaşatmak için önemli bir adım attı. 48 yaşında yaşamını yitiren Zeyrek’in anısını ve ideallerini geleceğe taşımak amacıyla “Ferdi Zeyrek Vakfı” kuruldu.

Vakfın duyurusu, Zeyrek’in sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda, “Bir zamanlar Ferdi Zeyrek’in hayatından anılar taşıyan bu hesap artık milyonların umudunu taşıyacak” ifadeleri yer aldı. Vakıf, özellikle maddi imkanları yetersiz çocukların eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarına destek olmayı hedefliyor.

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, yaptığı paylaşımda bu ifadelere yer verdi:

“Ferdi; insanlara dokunan, umudu büyüten, sevgiyi çoğaltan bir hayat yaşadı. Bizlere düşen onun adını, anısını ve sevgi dolu kalbini sonsuza kadar yaşatmak. Bu vakıf, Ferdi için dua eden, onun için gözyaşı döken, görmeden seven, yerine koyan herkesin vakfı olacak. Onun hayallerini yaşatacak bir vefadır”