Ferdi Zeyrek Parkı açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi iş birliğiyle yapılan, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in adının yaşatıldığı Ferdi Zeyrek Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

Ferdi Zeyrek Parkı'nın açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Recep Öztürk, merhum Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katılım gösterdi.

"AÇILIŞINI YAPMANIN GURURUNU YAŞAMAKTAYIM"

Açılış töreninde konuşan Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, şöyle dedi:

"6 Eylül’de Ahmetli’mizin kurtuluş gününde Ferdi Zeyrek Parkı ile Halk Mandıra’nın açılışını yapmanın gururunu yaşamaktayım. Besim Başkanımız bu parkın güzelliğini görünce Köroğlu Caddesi’nde 500 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Manisa’mız ve Ahmetli’miz her gün biraz daha güzelleşiyor. El ele en güzel hizmeti vermek için gece gündüz çalışıyoruz."

​​​​​​​"BURAYA GELİRKEN YİNE ÇOK HEYECANLANDIM"

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ise şöyle konuştu:

"Buraya gelirken yine çok heyecanlandım, duygulandım ve bir o kadar da gururlandım. Kıymetli Başkanımız bir parka Ferdi Zeyrek adını vererek ona göstermiş olduğu vefadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Burası sadece bir park değil. Çocuklarımızın kahkahalar attığı, büyüklerimizin güzel vakitler geçirdiği bir yer olacak. Hem kendi adıma hem de eşim adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"ÇOK GÜZEL BİR ALAN ÇIKARTILMIŞ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da konuşmasına Ahmetli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103 yılını kutlayarak başladı. Başkan Dutlulu, "Daha önce atıl durumda olan bir alanda, şimdi çocuk parkıyla, sosyal tesisiyle, yeşil alanıyla çok güzel bir alan çıkartılmış. Böyle bir alanda olmak çok güzel, buraya Ferdi Zeyrek adının verilmiş olması çok daha güzel" ifadelerini kullandı.

