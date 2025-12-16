Son Dakika | Fatih Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Altaylı’nın YouTube kanalındaki programda sarf ettiği sözlerle “katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikasta kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehditte bulunduğu” ifadeleri kullanıldı.

Gerekçede, sunucunun soruları ve Altaylı’nın yanıtlarının incelendiği, konuşmanın doğrudan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yönelik olduğu ve üçüncü kişiden bahsedilmediği belirtildi.

Mahkeme, söz konusu videonun uluslararası bir platform olan YouTube üzerinden yayımlandığını, kanalın bir milyondan fazla abonesi olduğunu ve içeriğin yüz binlerce kez izlendiğini vurguladı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sanığın söz konusu tehdit söylemini iletme kastına haiz olduğu sübut bulmuştur.”

Gerekçeli kararda, Altaylı’nın ifadelerinin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Basının, ifade özgürlüğünü kullanırken muhatabı üzerinde yarattığı etkinin boyutları da düşünülerek yaptığı işe bir kamu hizmeti ayrıcalığı tanınmış, bu ayrıcalıkla birlikte bahşedilen güvenilirliği, yapılan işten doğan sorumluluğun da büyük olmasını beraberinde getirmiştir.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine atıf yapılan gerekçede, ifade özgürlüğünün mutlak olmadığı, bazı durumlarda yasal sınırlamalara tabi olabileceği hatırlatıldı.

TUTUKLULUK KARARI

Mahkeme, Altaylı’nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararda, “sanık hakkında verilen ceza miktarı nazara alındığında sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve bu itibarla tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı” ifade edildi.