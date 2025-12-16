Ertuğrul Özkök 'korkuyorum' diyerek açıkladı: "Alınma endişem var"

Türkiye’deki basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne yönelik tartışmalar sürerken Gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök'den dikkat çeken bir açıklama geldi. NOW TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Özkök, cümlelerini özellikle seçerek konuştuğunu savunarak, “Buradan alınıp götürülme endişem var her Türk vatandaşı gibi” dedi.

Ertuğrul Özkök 26 yıl önceki manşetiyle İmamoğlu'nu anlattı: Muhtar bile olamaz

"BIRAK MUHALİFLERİ, AK PARTİLİLERİN BAŞINA NELER GELDİ…"

Son dönemde yaşananları hatırlatan Özkök, gazeteci Fatih Altaylı’yı “çok iyi anladığını” belirterek artık siyaset yazmak istemediğini söyledi.

Özkök, “Cümlelerimi seçerek konuşuyorum. Buradan alınıp götürülme endişem var her Türk vatandaşı gibi. Fatih Altaylı’yı çok iyi anlıyorum. Ben de artık siyaset yazmakta hevesli değilim. Bırak muhalifleri, AK Partililerin başına neler geldi…” dedi.

Özkök, sözlerinin seçiminde yaşadığı endişelere dikkat çekerek, gazetecilik ve ifade özgürlüğü konusunda yaşanan baskılara dikkat çekti. Özkök'ün yaptığı açıklamalar, medya ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı.



