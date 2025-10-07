Son Dakika | Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından olan Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına gösterdiği tepki nedeniyle partisinden ihraç edilmişti.

İMAMOĞLU TEPKİSİ SONRASI PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İhracın ardından AKP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda siyasetteki ahlaki yozlaşmaya dikkat çekerek "Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmışlardı" sözleri ile skandal torpili itiraf etmişti.

"CEZAEVİNE GİRMEK BENİM İÇİN HİÇBİR PROBLEM TEŞKİL ETMEZ" DEMİŞTİ

Tutuklanmaktan çekinip çekinmediği sorusuna ise "Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Cezaevi kötü bir yer değil. Cezaevi bir yenilenme ve güçlenme mekanı" şeklinde yanıt veren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Erdoğan dahil olmak üzere herkesin AKP'den ihraç edilmesi gerektiğini söylemişti.

ESKİ AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN KOCABIYIK TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından Hüseyin Kocabıyık, salı günü sabah saatlerinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Kocabıyık, emniyette verdiği ifadede şunları söyledi:

"Paylaşımlarım herkese açıktır. Sosyal medyayı genel olarak düşüncelerimi insanlarla paylaşmak için kullanmaktayım. dosyasında olup tarafma gösterilen sosyal medya hesabı ve bu hesaptan yapılan paylaşımlar bana herhangi bir hakaret unsuru bulunmamaktadır. Ben gündeme dair konularla ilgili görüşlerimi paylaştım. Soruşturma aittir. Amacım kesinlikle Cumhurbaşkanına Hakaret değildir. Zaten paylaşımlarımda milletinin ve Türk devletinin huzuru ve güvenliği için demokratik rejimle yönetilen ve hukukun Ben demokrasiyi ve hukuk devleti meselesini hayatının merkezine koymuş bir insanım. Türk üstünlüğüne dayalı bir adalet düzenine sahip olmasını hayati önemde görürüm.

Bütün fikirlerim ve dünya görüşüm bu esaslar üzerine temellendirilmiştir. Son dönemlerde hukuk devleti ilkelerine ve demokrasi anlayışına aykırı tutum, davranış ve uygulamalar görmekteyim. Bu gelişmeleri ilkemin ve milletimin geleceği bakımından çok yanlıs buluyorum. Anayasal devlet olma durumumuz bizim en büyük gücümüzdür. Bütün tweetlerimde istekli olarak bu hususları dile getiriyorum.

Esenlikle tavsiyelerde bulunduğumu net bir şekilde ifade ediyorum. Çünkü ben bir gazeteciyim, bir siyasetçiyim tweetlerimde de bu düşüncelerimi ortaya koyarken bir muhalefet yapma amacımı taşmadığımı uyarı ve 2 dönem milletvekili yaptım, Başbakan danışmanlıkları yaptım; bir aydın, bir entelektüelim. Fikirlerimi kendi üslubumca paylaşmak, siyaset sınıfını uyarmak, onlara tavsiyelerde bulunmak, benim sadece özel durumunu hedef almış deşilin. Bütün uyanlarım1 ve tavsiyelerim, aynı zamanda eleştirilerim; anayasa, içindir. Paylaşımlarımda herhangi bir hakaret içerikli bir beyan bulunmaktadır."

SAVCILIK RÖPORTAJI VE ELEŞTİRİLERİ TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLARAK GÖSTERDİ

Hüseyin Kocabıyık ifadesinde iddia edildiği gibi Cumhurbaşkanına hakaret kastının olmadığını söyledi. Ancak savcı tutuklamaya sevk yazısında "Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen paylaşımındaki sözlerin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu" ifadelerini kullanarak "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" suçundan tutuklama talep etti.

Kocabıyık, hakimlik ifadesinde yaptığı eleştirilerin uyarı amacıyla yaptığı belirterek şunları söyledi:

"Ben atılı suçlama ile ilgili daha önceden alınan ifadelerimi Hakimliğinizde savunma olarak aynen tekrar ediyorum, atlı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, ben bütün hayatım boyunca kamuya açık bir insanım. Herkesin tanıdığı insanım. Genç yaşlarda Çillerin ve hükumet danışmanlığı yaptım. Bir kanaat önderi olarak görev yaptım. Aşağı yukarı 30-35 yıllık hayat çizgisidir. Bir an bile bu küçük çizgiden sapmadım. Ben anayasal devlete inanan birisiyim.

Bu Türk milletin varlığı içindir. Hukuk un üstünlüğüne inanırım. Bunların yapılmaması halinde Türk milletinin bekasının tehlikeye gireceğini düşünürüm. Devletin anayasal tehlikeye gireceğini düşündüğümde herkesi eleştiririm.

Tweetlerime uyarıyorum diye başlamışımdır. Hiçbir makamı aklımdan bile geçirmemişimdir. Ben devlet bilen bir insanim. Devlet başkanlını eleştirmem. Yürütmenin başı olan insanı anayasa dış, hukuk dışı gelişmelerden sorumlu gördüğüm için uyarıcı eleştirilerimi yapmışımdır.

Tweetlerimde de uyarıyorum, tavsiye ediyorum diye başlar, bitiririm. Bu benim bir aydın olarak, yazar olarak hakkım değil, görevimdir Görev yaptım. Bunu yaparken kimsenin onurunu incitmedim. Kimseyi kişiselleştirmedim. Tamamıyla hayatımın merkezini emellendirdiğim hayatımın merkezinde olan anayasal devletteki aksaklıklar bir siyasetçi ve aydın olarak eleştirmektir. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum, Suçlamalar kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum"

Savcılığın tutuklamaya sevk ettiği Hüseyin Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN ZATEN TUTUKLANMAZSAM DAHA KÖTÜYDÜ"

Eski AKP'li vekil, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa'yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane."