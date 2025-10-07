Hüseyin Kocabıyık kimdir?

Yayınlanma:
Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Bir dönem Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapan Hüseyin Kocabıyık'ın kim olduğu merak konusu oldu. Hüseyin Kocabıyık kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dönem yol arkadaşlığı yapan eski CHP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 7 Ekim 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına' hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

2 dönem AKP milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık'ın kim olduğu merak konusu oldu.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

16 Ocak 1963'te Konya'da dünyaya gelen Hüseyin Kocabıyık, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunudur. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden master derecesi almıştır.

Hüseyin Kocabıyık

İKİ DÖNEM AKP MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

53, 54 ve 55. Hükümette Başbakan Başdanışmanlığı, Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, Politika Merkezi Düşünce Kuruluşu Genel Koordinatörlüğü, gazete köşe yazarlığı ve medya temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.

TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilliği yapan Kocabıyık, evli ve bir çocuk babasıdır. 2018 ile 2022 yılları arasında Uşak valiliği yapan Funda Kaya ile evliydi, ancak çift 2024'te boşandı.

İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİYLE AKP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline gönderildi.

11 Nisan 2025 tarihinde ihraç edildi. 7 Ekim 2025 tarihinde "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

